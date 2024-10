Nach Baby-Pause: Belinda Bencic feiert Comeback beim ITF-Turnier in Hamburg

Belinda Bencic beginnt mit ihrem Comeback in Hamburg. Die Goldmedaillen-Gewinnerin von Tokio wird beim ITF-75-Turnier vom 27. Oktober bis 3. November in der Hansestadt an den Start gehen.

Die 27-jährige Schweizerin, die vor sechs Monaten ihre Tochter Bella zur Welt gebracht hatte, erhält eine Wildcard. teilte Hamburger Tennisverband mit. Der „Hamburg Henssler at Home Ladies Cup“ findet vom 27. Oktober bis 3. November in der Hamburger Verbandshalle in Horn statt – der Eintritt ist frei.

„Ich bin sicherlich noch nicht auf meinem absoluten Höhepunkt, was mein Niveau und meine Fitness angeht, aber ich fühle mich gut und bin bereit für den Wettkampf.Ich möchte mich wettkampfmäßig testen, um zu sehen, an was wir arbeiten müssen, um die nächste Saison topfit zu starten“, sagte Bencic, die ihre Tochter nach Hamburg mitbringen will: „Wir wollen auch sehen, wie sich der Alltag beim Turnier mit Bella logistisch hinkriegen lässt.“

Die ehemalige Nummer vier der Weltrangliste hat im Laufe ihrer Karriere bislang sieben Turniere auf der WTA-Tour gewonnen. Höhepunkt war der Dreisatz-Sieg im olympischen Finale von Tokio 2021 gegen die Tschechin Marketa Vondrousova.