Patricio Travel Tennisreisen

Patricio Travel Tennisreisen

Patricio Travel Tennisreisen: Buche deinen Tennisurlaub mit dem deutschen Sportreiseveranstalter Patricio Travel – und verreise nach Mallorca, Kroatien oder an die türkische Riviera. Neben den bekannten LK-Camps und ITF Turnieren gibt es speziell für Gruppen- & Trainerreisen exklusive Pakete mit Vorteilen wie den kostenloses Hotelaufenthalten für den Trainer/Gruppenleiter, Gruppenrabatte, kostenlose Bälle und Trainingsmaterial, und vieles mehr.

Tennisacademy

Die Patricio Checkpoint Tennisacademy bietet in allen Patricio Tenniscentern match- und spielnahes Training mit gut qualifizierten und spielstarken Trainern. Das besondere an der Checkpoint Methode ist, dass an jedem Tag der Trainingswoche ein anderer Checkpoint = Schwerpunkt gesetzt wird, wodurch jeder Gast egal mit welcher Spielstärke sein Tennis verbessern kann. Im Vordergrund steht der Spaß am Tennis und vor allem die natürliche Art Tennis zu lernen mit Fokus auf dem eigenen Stil der Spieler.

Je nach Wunsch und Ziel der Gäste stehen Kurse mit unterschiedlicher Intensität zur Auswahl. Die Gruppen werden zuverlässig nach Leistungsstärke eingeteilt. Für Kinder und Jugendliche bietet die PCT Tennisacademy je nach Alter und Leistungsstand unterschiedliche Kurse an. In den Patricio Weltklasse Tenniscentern werden die Kleinsten mit einer einzigartigen Kinderlehrmethode in der Kids Tennis-Funacademy

Mallorca

Rafa Nadal Sports Residence

Tennis auf Weltklasse Niveau – Buche exklusiv bei Patricio Travel die Tenniskurse der Rafa Nadal Academy in Kombination mit dem Hotel Rafa Nadal Sports Residence mit Bestpreisgarantie. Nur bei uns kannst du auch die neu gebauten Sandplätze oder Hartplätze im Vorhinein reservieren.

Na Taconera Sport & Relax

Neu im Patricio Travel Angebot ist ab 2022 das Hotel Na Taconera Sport & Relax in Font de sa Cala. Direkt am Hotel befindet sich der Sportclub Na Taconera mit 9 Tennissandplätzen, 3 Padelcourts, Fitnessstudio, Beachvolleyball und Beachsoccer. Relaxe nach dem Sport am Pool direkt im Sportclub und genieße an der Tennisbar die tolle Sportatmosphäre.

VIVA Cala Mesquida Resort

Traumhaft an der Bucht Cala Mesquida gelegen bietet das Familienresort die perfekte Kombination aus Urlaub und Tennis. Das Tenniscenter Son Bessó kann in der Tennissaison mit einem regelmäßigen Shuttleservice erreicht werden. Das Highlight des Resorts ist der private Selection Club mit exzellenter Ausstattung und Service direkt über der Bucht.

VIVA Cala Mesquida Suites & Spa adults only 16+

Adults only – das Erwachsenenhotel ab 16 Jahren steht für Ruhe und Erholung im exklusiven Ambiente. Im weitläufigen Garten mit Bali-Liegen, Fasssauna und Whirlpool kann man sich optimal von den Tenniseinheiten erholen. Tennis gespielt wird am Tenniscenter Son Bessó, welches in der Tennissaison mit einem Shuttle erreicht werden kann.

Bella Playa Hotel & SPA

Das Hotel mit eigenem Tenniscenter direkt in Cala Ratjada besticht vor allem mit der neuen Poolarea und den Superior Plus Zimmern. Für Sportler steht ein gut ausgestattetes Fitnessstudio und ein geräumiger Spa-Bereich mit Hallenbad zur Verfügung.

Antalya

Ali Bey Club Manavgat

Das Hotel mit dem größten Tenniscenter der Welt muss jeder Tennisbegeisterte einmal erlebt haben. Mit 69 Sandplätzen, einem Tennis-Point Shop, einem Fitness First Fitnessstudio und 2 Padel-Courts bietet der Club alles was das Sportlerherz begehrt. Es begeistert vor allem die einzigartige Tennisatmosphäre und der außergewöhnliche, familiäre Service des Hotels.

Ali Bey Resort Sorgun

Das Deluxe Resort mit traumhafter Gartenanlage beherbergt insgesamt 36 Sandplätze mit Kids Tennisfunacademy, zwei Padel-Courts und zwei Tennis-Point Stores. Der 15.000m² große Aquapark ist vor allem bei den Kids beliebt, wogegen die Erwachsenen im 2.000m² großen Samara-Spa entspannen.

Güral Premier Belek

Die außergewöhnliche Anlage mit zwei- und dreistöckigen Gästehäusern sowie das Poolzimmer Areal wurde weitläufig auf der 130.000 qm großen, gepflegten Gartenanlage erbaut. Das Patricio Tenniscenter Belek bietet auf 8 Tennissandplätzen direkt am Meer ein optimales Ambiente für die perfekte Saisonvorbereitung.

Güral Premier Tekirova

Die schöne Lage direkt am Meer und die atemberaubende Kulisse des Taurusgebirges in Kombination mit dem umfangreichen Sportangebot lassen deinen Urlaub zu einem einmaligen Erlebnis werden. Neben dem professionellen SPA-Center sind der riesige Aquapark, die Kindererlebniswelt, das Fitness Studio und das Patricio Tenniscenter mit 16 Sandplätzen weitere Highlights des Resorts.

Kroatien

Bluesun Grand Hotel Elaphusa

Das beste Hotel der Insel Brac wurde 2022 renoviert und kann mit komplett neuen Zimmern und der Lage direkt am Meer begeistern. Das größte Tenniscenter Kroatiens direkt am Hotel lässt mit 24 und einem Tennis-Point Store jedes Tennisherz höherschlagen.

Bluesun Holiday Village Bonaca

Das beliebte Familienhotel mit All Inclusive überzeugt mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und ist bestens geeignet für einen Sport- und Erholungsurlaub für die ganze Familie. Das Patricio Weltklasse Tenniscenter Bol mit Tennisstadion und 24 Sandplätzen liegt traumhaft schön im Pinienwald neben dem Hotel.

Bluesun Hotel Alga

Das Bluesun Hotel Alga liegt an der Makarska Riviera auf dem kroatischen Festland circa 80km von Split entfernt. Das Patricio Tenniscenter Tucepi mit 5 Sandplätzen und vielen weiteren Sportmöglichkeiten liegt nur 300m vom Hotel entfernt. Für große Gruppen stehen weitere 10 Tennisplätze im Ort Makarska zur Verfügung.