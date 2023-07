tennis MAGAZIN bei den Hamburg European Open 2023

Die ersten Matches der Hamburg European Open 2023 sind gespielt. Schon am Qualifikationswochenende war einiges los am Rothenbaum.

Für tennis MAGAZIN steht in dieser Woche ein Schreibtischwechsel an. Eigentlich sitzt die Redaktion im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld. Aber während der Turnierwoche am Hamburger Rothenbaum ist der neue Arbeitsplatz im Pressezentrum des Turniers. Von hier können Sie die Redakteure dann stets auf dem Laufenden halten und den Profis der WTA- und ATP-Tour ganz nah sein.

Während am Samstagmorgen um zehn Uhr die ersten Qualifikations-Matches am Hamburger Rothenbaum losgingen, besuchte tennis MAGAZIN das Lexus-Autohaus in Nedderfeld. Nein, wir wollten uns keine neue Redaktionskutsche zulegen. Wir waren hier, um die Auslosung der Hauptfelder mitzuverfolgen. Warum in einem Autohaus? Ganz einfach: Lexus ist der Automobilpartner der Hamburg European Open 2023 und stellte die Räumlichkeiten für ein paar Stunden zur Verfügung.

Auslosung mit Teddybären

Gemeinsam mit den Turnierveranstaltern ließ sich der Automobilhersteller spannende Gadgets für die Ziehung der Spielerinnen und Spieler einfallen. Wer die ein oder andere Auslosung bereits verfolgt hat, weiß dass die Namen bzw. Nummern der Profis entweder am Rechner per Zufallsprinzip eingefügt werden oder aus einer Urne gezogen werden. Diesmal wurden Mini-Automodelle am Boden mit Nummern versehen. Und Teddybären, die in einem Auto verstaut wurden, erhielten unter ihrer Krawatte versteckt eine Zahl. Die ATP- und WTA-Profis, die vor Ort waren, konnten also nicht sehen, mit welchen Spielernummern die Autos bzw. Teddys versehen waren.

Neben Turnierdirektorin Sandra Reichel und Turnierbotschafterin Andrea Petkovic waren auch Paris-Viertelfinalist Tomas Martin Etcheverry, Vorjahressiegerin Bernarda Pera sowie die deutschen Spielerinnen aus Hamburg Eva Lys und Noma Noha Akugue vor Ort. Bis zum bitteren Ende musste Lys warten, um zu erfahren, wer ihre Erstrunden-Gegnerin werden wird. Denn der Teddybär mit der Nummer der 21-Jährigen wurde ganz zum Schluss aus dem Kofferraum des Autos gezogen. Heißt also: Lys trifft in ihrem ersten Match auf die Nummer zwei der Setzliste, Mayar Sherif.

Trotz der kniffeligen Auslosung zeigte sich Lys optimistisch und freut sich auf das Match. Gerade vor heimischem Publikum sei sie immer besonders motiviert, ihr Können zu zeigen, sagte sie. In einer Partie gegen eine Top-50-Spielerin könne sie sich optimal messen und ihre Stärken herausarbeiten.

Rollentausch in der Autogrammstunde

Für das tennis MAGAZIN-Team ging es im Anschluss zur Turnieranlage. Dort machten wir uns an unseren Schreibtischen im Pressezentrum heimisch und erkundeten die Umgebung aufs Neue. Wie auch in den vergangenen Jahren ist unser Magazin in diesem Jahr mit einem Stand im Village vertreten. Dort gibt es täglich ein Gewinnspiel mit wechselnden Tagespreisen. Am Sonntag kam sogar die ehemalige Top 20-Spielerinn Daria Saville (ehemals Gavrilova) am tM-Stand vorbei, um fleißig Autogramme für die Turnierbesucher zu schreiben. Im Schlepptau hatte sie Bella, die kleine Schwester von Eva Lys, die ihr tatkräftig zur Seite stand.

Als alle Bälle, T-Shirts, Schuhe, Handyhüllen – und was es sonst noch so an autogrammwürdigem Material gibt – unterschrieben waren, wollte Saville die Rollen tauschen. Sie nutzte die Chance, eine Unterschrift von Bella Lys zu erhaschen. Also wechselte sie die Standseite, zückte einen Ball und ihr Smartphone, um sowohl ein Autogramm als auch ein Foto mit Bella zu erhaschen. Ein wenig schüchtern, aber sichtlich glücklich kam Bella ihrem Wunsch nach und versorgte die Profi-Spielerin, die sich zwei Stunden zuvor für das Hauptfeld qualifiziert hatte, mit einem unterschriebenen Tennisball und einem Selfie.

Und während tennis MAGAZIN sich so auf der Anlage rumtrieb und nebenher schon das ein oder andere Interview einsammelte, verzögerte der anhaltende Regen das Spielgeschehen der Qualifikation. Teilweise konnte auf den Nebenplätzen wegen der anhaltenden Schauer erst ab dem späten Nachmittag gespielt werden, die Trainingseinheiten von Alexander Zverev & Co. verschoben sich ebenfalls nach hinten oder wurden in die Innenräume verlegt. Aber dennoch: Am Sonntagabend klarte es dann auf, sodass alle Quali-Matches zu Ende gespielt werden konnten und ab Montag die Hauptfeldpartien starten können.