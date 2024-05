French Open: Alcaraz mit viel Mühe in Runde drei

Carlos Alcaraz steht in der dritten Runde der French Open. Dabei tat sich der Spanier zwischenzeitlich äußerst schwer. Der amtierende Wimbledon-Champion setzte sich am Mittwoch in Paris mit 6:3, 6:4, 2:6, 6:2 gegen den frech aufspielenden Qualifikanten Jesper de Jong aus den Niederlanden durch.

„Bei diesen Turnieren kann dich eigentlich jeder in Schwierigkeiten bringen“, sagte Alcaraz, der 3:09 Stunden für seinen Sieg brauchte. „Um den Rhythmus zu finden, war das ganz gut. Ich möchte aber nicht zu viel Zeit auf dem Platz verbringen.“

Alcaraz war als klarer Favorit in die Partie gegen den 176. der Rangliste gegangen, spielte ab dem dritten Satz aber zu fehlerhaft. Sein Kontrahent nutzte die Gelegenheit, den Favoriten mehr und mehr zu ärgern. Auch im vierten Durchgang gelangen de Jong zu Beginn zwei Breaks, doch Alcaraz steigerte dann sein Level holte sich auf dem Weg zum Sieg fünf Spiele in Folge. Als nächstes trifft die Nummer drei der Welt auf Sebastian Korda oder Soonwoo Kwon.