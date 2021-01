Alle deutschen Profis in Australian-Open-Quali gescheitert

Köln (SID) – Alle 15 angetretenen deutschen Tennisprofis sind in der Qualifikation für die am 8. Februar beginnenden Australian Open gescheitert. Am Mittwoch mussten sich als letzte Vertreter Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) und Dustin Brown (Winsen/Aller) in der finalen dritten Runde geschlagen geben. Stebe verlor gegen den Serben Viktor Troicki 4:6, 2:6, Brown unterlag dem US-Amerikaner Maxime Cressy 6:7 (5:7), 4:6.

Das Quali-Turnier für Melbourne fand wegen der Corona-Pandemie und der strikten Einreise-Bestimmungen in Australien dieses Mal in Doha/Katar statt. Die qualifizierten Spieler und Spielerinnen reisen ab dem 15. Januar nach Australien, um sich dort in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben.