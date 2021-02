ASICS Players Guide: Welcher Spielertyp bist du?

Welcher Spielertyp bist du? – Finde es heraus

Besonders im Tennis ist es wichtig, einen Schuh zu wählen, der zu deinem Spielstil passt. Unterschieden werden Grundlinien-, All Court- oder Allround-Spieler*innen, wobei Allrounder die Vorteile beider vorgenannten Spielertypen vereinen“, erklärt Rene Zandbergen, Head of Product Innovation für ASICS Tennis. „Tennisschuhe mögen alle gleich aussehen, aber in jedem Schuh stecken spezielle Technologien, welche die natürliche Bewegung des Fußes unterstützen und diesen auch schützen. Deshalb ist es so wichtig, im richtigen Schuh zu spielen, um verletzungsfrei zu bleiben.

Do it like our Pros

ASICS hat für jeden Spielertyp den richtigen Schuh. Schau dir an, in welchen Modellen die Profis spielen und finde den richtigen Tennisschuh für dein Spiel.

Allcourt:

Für offensiv orientierte Spieler*innen, die das ganze Feld für ihr variables Spiel nutzen und jeden Ball erlaufen wollen.

Caroline Garcia und David Goffin im Solution Speed FF 2

Grundlinie:

Für eher defensiv orientierte Spieler*innen, die ihr Spiel hauptsächlich von der Grundlinie mit vielen Seitwärtsbewegungen gestalten.

Iga Swiatek, French Open Siegerin 2020 im GEL-Resolution 8

Allround:

Hier ist das Beste aus beidem vereint: Für alle Spieler*innen, die mit langen, harten Grundlinienschlägen und geschmeidigen schnellen Moves den ganzen Platz beherrschen.

Novak Djokovic im Court FF

#SunriseMind I Für die positive Kraft des Sports

Auch wenn die aktuelle Situation es nicht zulässt auf dem Tennisplatz zu stehen, sollten wir dennoch alle an der Bewegung festhalten. Egal ob Joggen, spazieren oder eine Kondi-Einheit, Bewegung macht den Kopf frei und sorgt für geistiges Wohlbefinden.

ASICS steht für “Anima Sana In Corpore Sano” (Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper). Ab sofort ermutigt ASICS alle Menschen dazu, das neue Jahr mit einer Aktivität bei Sonnenaufgang zu beginnen. Egal ob Laufen, Gehen, Yoga oder Ballsport. Um die positive Auswirkung auf die mentale Gesundheit zu spüren und gleichzeitig Spenden zu generieren. Denn für jedes #SunriseMind-Bild das geteilt und mit @asicseurope getaggt wird, spendet ASICS an die Wohltätigkeitsorganisation Mind, die sich für psychische Gesundheit einsetzt. Die Spenden werden verwendet, um die Forschung zur psychischen Gesundheit im Sport zu unterstützen und mehr Menschen zu ermutigen, für ihr Wohlbefinden aktiv zu werden.

Die Aktion #SunriseMind läuft bis zum 28. März und mitmachen ist ganz einfach:

Bei Sonnenaufgang Sport machen

Foto auf Instagram mit #SunriseMind und @asicseurope taggen und teilen

und taggen und teilen Jedes Sport-Selfie bei Sonnenaufgang, das bis zum 28.03.21 gepostet wird zählt

ASICS spendet für jedes gepostete Selfie