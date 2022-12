Asics Tennis Summit: Djokovic erklärt seinen neuen Schuh

Beim Asics Tennis Summit in Marbella stellte Novak Djokovic seinen neuen Schuh vor, den Court FF 3.

Das Puente Romano Beach Resort in Marbella ist ein beliebtes Ziel von Spielern und Spielerinnen während der Off-Season im Tennis, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Die Trainingsbedingungen in der Hotelanlage, unter anderem Ort für Davis-Cup-Matches und ein ATP-Challenger-Turnier, sind ideal. Garbine Muguruza und Daniel Evans sieht man hier bei der Vorbereitung aus das Tennisjahr 2023. Der prominenteste Spieler, den man in Marbella beim Trainieren zuschauen kann, ist Novak Djokovic. Der Serbe hat seinen Hauptwohnsitz inzwischen von Monte Carlo nach Marbella verlegt und besitzt ein Anwesen mit Meeresblick.

Djokovic über den Asics Court FF 3: „Gute Dinge benötigen Zeit”

Als Sportartikelhersteller Asics zum Asics Tennis Summit in Marbella einlud, um über die neuen Produkte zu informieren, waren einige aktive und ehemalige Spieler aus der Asics-Familie dabei: Corentin Moutet, Jasmine Paolini, Harriet Dart, Petra Marcinko und Alex Corretja. Stargast der Veranstaltung war, wie soll es anders sein, Novak Djokovic. Der 21-malige Grand-Slam-Sieger, seit 2018 in Asics-Schuhen unterwegs, sprach ausführlich über die Entwicklung seines neuen Schuhs, den Asics Court FF 3, der ab 1. Januar 2023 auf dem Markt ist. Knapp drei Jahre von der ersten Detailbesprechung mit Asics bis hin zum fertigen Schuh dauerte die Entwicklung des Asics Court FF 3.

„Ich habe den Prozess beim Court FF 3 genossen. Gute Dinge benötigen Zeit. Jeder Schritt bei der Produktion wurde professionell unternommen. Ich bin sehr stolz darauf. Als ich damals den Schuhausrüster wechselte, war es so, als ob ich von einem normalen Auto in ein Sportauto wechselte. Ich fühlte mich leichter, flexibler in den Asics-Schuhen. Ich konnte die Richtung schneller wechseln, besser sliden mit der gleichen Stabilität. Als Asics an mich herantrat bzgl. einer Weiterführung des Court FF wollte ich dies zunächst nicht. Ich habe mir zunächst gedacht: Warum etwas verändern, wenn die Resultate auf dem Platz so gut sind und man sich so gut fühlt. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich zur Arbeit mit Asics an dem neuen Schuh entschlossen. Meine Herangehensweise ans Leben ist, dass es immer etwas zu verbessern gibt.“

Kaizen – Die Philosophie von Asics

Die Philosophie der kleinen, stetigen Verbesserungen ist in der DNA von Asics und generell in Unternehmen aus Japan verankert. Kaizen nennt sich diese Philosophie, bei der das konsequente Innovationsmanagement im Vordergrund steht. Kai = Veränderung, Zen = zum Besseren. Beim Court FF 3 verfügt ein Tennisschuh erstmals über eine dreiteilige Außensohle, die noch mehr Flexibilität und Komfort als alle Modelle zuvor bietet. Die Ergebnisse der biomechanischen Tests am Asics Institute of Sport Science (ISS) in Kobe, Japan, ergaben, dass die Belastung des Körpers beim Bodenkontakt im Vergleich zum Vorgängermodell Court FF 2 um sieben Prozent geringer ist und dadurch eine schnellere Erholung ermöglicht wird.

Bei der Vorstellung seines neuen Schuhs, dem Court FF 3, gab Djokovic auch Einblicke, wie er sich den Spitznamen „Spiderman” als äußerst gelenkiger Spieler auf dem Platz verdient hat. Der Rat des Serben an alle Sportler: Fordert eure Füße heraus! „Es war mir wichtig, einen Schuh zu entwickeln, der sich allen Bodenbelägen anpasst. Ich werde immer wieder gefragt, warum ich so viel rutsche auf dem Platz. Bei mir passiert das mittlerweile automatisch. Ich bin viel Ski gefahren als Kind, da mein Vater und mein Onkel professionell Ski gefahren sind. Das hat mir dabei geholfen, dass meine Knöchel flexibel sind. Außerdem hat mir geholfen, dass ich sehr viel draußen auf unebenen Belägen Tennis gespielt habe. Bei der heutigen technologischen Entwicklung verbringen Kinder mittlerweile weniger Zeit draußen und hauptsächlich auf Untergründen, die eben sind. Das ist zwar sehr angenehm, aber nicht immer hilfreich. In meine Akademie in Belgrad versuchen wir die Kinder dazu ermutigen, seine Knöchel herauszufordern, um die Flexibilität und Mobilität zu fördern.“

Asics Gel-Resolution 9: Gemacht für Grundlinienspieler

Neben dem Court FF 3 wurde beim Asics Tennis Summit in Marbella die Weiterentwicklung des beliebten Gel-Resolution vorgestellt, der nun in seine neunte Edition geht. Der Gel-Resolution 9 ist für Spieler, die sich hauptsächlich an der Grundlinie von links nach rechts bewegen, entwickelt. Die neue Dynawall-Konstruktion verkürzt die seitliche Bremszeit, was für Grundlinienspieler eine wichtige Komponente ist. Die Forschungen am Asics Institute of Sport Science (ISS) in Kobe, Japan, haben eine Verkürzung der seitlichen Bremszeit um 4,5 Prozent im Vergleich zum Gel-Resolution 8 ergeben.

Neben der Einführung des Court FF 3 und des Gel-Resolution 9 stellte Asics zudem seine neue Tenniskollektion vor, die unter dem Motto „Zero Distraction“ steht. Maximale Bewegungsfreiheit ohne jegliche Ablenkung soll dazu führen, dass sich die Spieler voll und ganz auf die Ausführung der Schläge konzentrieren können.