Auftaktniederlage für Siegemund in Wimbledon

London (SID) – Laura Siegemund ist in Wimbledon direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33-Jährige aus Metzingen, die in diesem Jahr auch schon bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne und Paris an ihren Auftakthürden gescheitert war, verlor am Montag gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa in nur 58 Minuten mit 1:6, 3:6.

Bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg hatte Siegemund mit ihrem Viertelfinaleinzug Selbstvertrauen getankt. Dabei hatte sie aber auch offenbart, dass sie zuletzt abseits des Courts „viele schwierige Sachen zu bewältigen“ hatte, ohne näher darauf einzugehen. Gegen die aggressive Alexandrowa kam Siegemund erst im zweiten Satz ins Match, letztlich fehlte gegen die zu starke Russin aber auch die letzte Überzeugung.

Neben Siegemund sind in London drei weitere deutsche Spielerinnen im Einsatz. Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Mona Barthel (Neumünster) greifen am Dienstag ins Geschehen ein.