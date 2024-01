Aus für Korpatsch in Runde zwei

Tamara Korpatsch hat eine Überraschung in der zweiten Runde der Australian Open klar verpasst. Die Hamburgerin unterlag der Weltranglistenelften Barbora Krejcikova aus Tschechien am Mittwoch mit 2:6, 2:6. Korpatsch muss also weiter auf ihre erste Drittrundenteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier warten.

Die 28-Jährige ließ sich bereits früh im ersten Satz am unteren Rücken behandeln. Sie hatte der früheren French-Open-Siegerin auf Court 3 nichts entgegenzusetzen. Nach 1:25 Stunden Spielzeit nutzte Krejcikova ihren ersten Matchball.