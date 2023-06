Aus im Halbfinale: Mies verpasst Doppel-Titel

Tennisprofi Andreas Mies hat bei den French Open in Paris das Finale im Doppel verpasst. An der Seite seines niederländischen Partners Matwe Middelkoop verlor der Kölner am Donnerstag sein Halbfinalduell gegen das belgische Duo Joran Vliegen und Sander Gille mit 4:6, 5:7.

Mies muss damit auf seinen dritten Titel in Roland Garros warten. Der 32-Jährige hatte 2019 und 2020 an der Seite von Kevin Krawietz bei den French Open triumphiert, ehe sich die Wege der beiden im vergangenen Jahr trennten. Krawietz scheiterte mit seinem neuen Doppelpartner Tim Pütz (Frankfurt) diesmal im Viertelfinale.