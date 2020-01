Aus in Runde drei: Wozniackis Karriere ist zu Ende

Melbourne (SID) – Die Karriere von Caroline Wozniacki ist zu Ende. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Dänemark unterlag in der dritten Runde der Australian Open mit 5:7, 6:3, 5:7 gegen die Tunesierin Ons Jabeur.

Wozniacki (29) hatte im Dezember angekündigt, dass das Turnier in Melbourne, wo ihr 2018 ihr einziger Sieg bei einem Grand Slam gelungen war, ihr letztes sein werde. Sie war insgesamt 71 Wochen die Nummer eins.

Den Rücktritt hatte Wozniacki auch mit ihrer Krankheit begründet. Sie leidet an Rheumatoider Arthritis.

