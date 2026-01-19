Australian Open: Daniel Altmaier und seine Horror-Statistik

Daniel Altmaier schied bei den Australian Open nach einem katastrophalen Start in der ersten Runde aus und verlor matchübergreifend 25 Spiele in Folge.

Als Daniel Altmaier in seinem Erstrundenmatch bei den Australian Open gegen Marin Cilic mit 0:6, 0:6, 0:1 zurücklag, bemühten pfiffige Tennisfans bereits den Blick in die Statistik. Würde es auf dem höchsten Level zum ultimativen Alptraum eines Tennisprofis geben? Ein Triple Bagel, also ein 0:6, 0:6, 0:6 bei einem Grand-Slam-Turnier.

In der Geschichte des Profitennis kam es fünfmal zu einem Triple Bagel im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers, zuletzt im Jahr 1993, als Sergi Bruguera auf dem Weg zu seinem ersten French-Open-Titel den Franzosen Thierry Champion in der zweiten Runde mit 6:0, 6:0, 6:0 vom Platz fegte.

Würde sich Altmaier als nächstes Triple-Bagel-Opfer bei einem Grand-Slam-Turnier einreihen? Die Antwort: Nein, denn der 27-jährige Deutsche gestaltete den dritten Satz gegen Cilic nach den zuvor zwei verkorksten Durchgängen auf Augenhöhe und verlor schließlich im Tiebreak.

Daniel Altmaier: 25 Spiele in Folge verloren

Dennoch: Für Altmaier, der mit einer Karriere-Bestwert von Platz 44 die Saison begann, startete das Jahr 2026 mit einer Horror-Statistik. Drei Spiele, drei Niederlagen, vier Sätze zu null verloren. Nach dem 6:7, 0:6 gegen Kamil Majchrzak (Polen) beim ATP-Turnier in Brisbane folgte ein 3:6, 0:6 gegen Jaume Munar (Spanien). Dabei führte Altmaier sogar mit 3:0.

Rechnet man also das Match gegen Cilic hinzu, verlor Altmaier matchübergreifend 25 Spiele in Folge – der absolute Horror für einen Top-50-Spieler. „Wenn man 25 Spiele in Folge verliert, macht man sich seine Gedanken, weshalb das passiert ist. Ich habe in der Vorbereitung einiges in meinem Spiel umgestellt, zum Beispiel die Rückhand früher zu nehmen. Das hat im Training gut funktioniert, auch gegen gute Spieler. Im Wettkampf klappt es noch gar nicht, deshalb bin ich im dritten Satz zu meiner alten Herangehensweise zurückgekehrt, dann wurde es eine enge Partie“, sagte Altmaier über seine Negativserie.

So schwierig das Tennisjahr 2026 für Altmaier beginnt, so traumhaft endete das vergangene Jahr für die deutsche Nummer zwei. Anfang Dezember 2025 heiratete er in Mexiko seine langjährige Freundin Paulina Nieto. „Es ist fast unmöglich, das in Worte zu fassen. Das Glück, das wir in diesem Moment empfinden, ist etwas Magisches“, sagte Altmaier über seine Hochzeit.