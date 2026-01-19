Australian Open: Tatjana Maria plant Tochter-Doppel

Tatjana Maria schied bei den Australian Open in der ersten Runde aus. Anschließend kündigte sie ihren großen Melbourne-Plan mit Tochter Charlotte an.

Für Tatjana Maria waren die Australian Open früh beendet. Die 38-Jährige, derzeit die älteste Spielerin in den Top 100 im WTA-Ranking, verlor in der ersten Runde gegen die 18 Jahre jüngere Kroatin Petra Marcinko mit 3:6, 5:7. Im zweiten Satz schlug Maria bei einer 5:3-Führung zum Satzausgleich auf.

Tatjana Maria: Mit 38 Jahren in den Top 50

Für die Deutsche war es die vierte Erstrundenniederlage in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier. Dennoch steht Maria nach einem starken Jahr 2025 mit dem Turniersieg beim Rasenturnier in Queen’s (London) derzeit auf Platz 42 im WTA-Ranking – eine gigantische Leistung im Alter von 38 Jahren.

Der Blick von Maria geht voraus, um sich ein großes Ziel zu erfüllen. In zwei Jahren möchte sie bei den Australian Open 2028 weiter dabei sein. Der Grund: Maria will unbedingt im Doppel an der Seite ihrer Tochter Charlotte beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne antreten.

Alles ist derzeit darauf ausgerichtet, dass Charlotte Maria in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt und ebenfalls Tennisprofi wird. Die derzeit Zwölfjährige reist mit ihren Eltern, Mutter Tatjana und Papa Charles-Edouard (Trainer von Tatjana Maria) sowie ihrer jüngeren Schwester Cecilia (vier Jahre) um die Welt und dient ihrer Mutter als Sparringspartnerin.

Tatjana Maria: „In zwei Jahren will ich hier mit Charlotte Doppel spielen”

„In zwei Jahren will ich hier mit Charlotte Doppel spielen. Dann ist sie 14 und darf auf die Tour“, kündigte Maria nach ihrer Erstrundenniederlage bei den Australian Open an. Sie ergänzte: „Würden wir das nach hinten verschieben, müsste ich ja noch ein paar Jahre spielen.“ Tochter Charlotte, geboren im Dezember 2013, wird wenige Wochen vor den Australian Open 2028 14 Jahre alt.

Was sicher ist: Für die Doppelkonkurrenz bei den Australian Open 2028 wäre das Duo Tatjana Maria/Charlotte Maria auf jeden Fall auf eine Wildcard angewiesen. Ob dies tatsächlich passieren wird? Zukunftsmusik. Bis dahin lebt das Familienunternehmen Maria weiterhin ihren Tennis-Traum.