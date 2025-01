Australian Open: Djokovic „crasht“ Zverev-Pressekonferenz

Alexander Zverev musste sich auf seiner ersten Pressekonferenz bei den Australian Open in Melbourne den Nachfragen von Novak Djokovic stellen.

Er hat es schon wieder getan! Novak Djokovic ist bekannt dafür, in den vergangenen Jahren die eine oder andere Pressekonferenz zu „crashen“ und Fragen an seine Spielerkollegen zu stellen. Als sein neuestes Opfer hat Djokovic nun Alexander Zverev bei den Australian Open auserkoren. Gegen Ende der englischen Fragerunde bei der „Pre-Tournament“-Pressekonferenz ertönte von ganz hinten im Saal eine bekannte Stimme.

Zverev vs. Djokovic: „Ist das eine gute Antwort?”

„Darf ich eine Frage haben?“, rief Djokovic. Zverev erkannte den „Eindringling“ und reagierte prompt. „Nur, wenn du Sportklamotten anziehst. Was denkst du?Du wirst dein 25. Grand-Slam-Turnier gewinnen. Wir werden alle glücklich sein. Ja, Novak Djokovic, schon wieder“, sagte Zverev. Doch dann durfte Djokovic seine wirkliche Frage an den Weltranglistenzweiten stellen. „Wir alle wissen, dass du das Universum und das Planetensystem liebst. Kannst du uns erzählen, was dich an der Erforschung des Weltraums reizt?“, fragte Djokovic. Zverevs Antwort mit einem breiten Lächeln: „Das Unbekannte herauszufinden. Ist das eine gute Antwort? Wir glauben, dass wir Dinge wissen, aber eigentlich wissen wir nur sehr wenig. Wir lernen mit dem Prozess“, sagte Zverev.

Doch damit gab sich Djokovic noch nicht zufrieden. „Glaubst du, dass die Antwort darauf, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, im Weltall liegt?“, fragte der „Djoker“. Zverevs, immer noch titellos bei den Major-Turnieren, trockene Antwort auf die Nachfrage des 24-maligen Grand-Slam-Champions: „Ich denke, die Antwort, wie man einen Grand Slam gewinnt, ist, dass du mich einen gewinnen lässt.“ Mit einem „Vielen Dank“ von Djokovic war diese ungewöhnliche Pressekonferenz schließlich beendet.

Der Grund, warum Djokovic die Zverev-Pressekonferenz „crashte“, war, dass seine Pressekonferenz direkt im Anschluss stattfand. Zverev hatte sich in der Vergangenheit stets lobend über Djokovic geäußert und ihn immer wieder als besten Spieler der Geschichte bezeichnet. Das Verhältnis der beiden zueinander ist exzellent. Am Vortrag trafen die beiden in Melbourne in einem nur einen Satz dauernden Schaukampf aufeinander. Djokovic gewann diesen Satz mit 7:6.