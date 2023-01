Australian Open: Djokovic nimmt erste Hürde mühelos

Melbourne (SID) – Rückkehrer Novak Djokovic ist bei den Australian Open mühelos in die zweite Runde eingezogen. Der Topfavorit aus Serbien schlug den Spanier Roberto Carballes Baena in Melbourne nach gut zwei Stunden mit 6:3, 6:4, 6:0. Djokovic hatte im Vorjahr wegen seiner fehlenden Corona-Impfung nicht Down Under antreten können.

Nächster Gegner des 35-Jährigen, der um seinen zehnten Australian-Open-Titel spielt, ist der französische Qualifikant Enzo Couacaud oder Hugo Dellien aus Bolivien. Djokovic hat die Chance, beim Turnier durch seinen 22. Grand-Slam-Titel mit Rekordsieger Rafael Nadal gleichzuziehen.