Australian Open: Seidel in der Hauptrunde

Das deutsche Tennis-Talent Ella Seidel hat erstmals die Hauptrunde eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die 18 jährige Hamburgerin setzte sich in ihrem Qualifikations-Finale bei den Australian Open in Melbourne am Freitag überzeugend mit 6:0, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste durch. Damit sorgte sie schon vor dem Start des ersten Major-Turniers des Jahres für eine positive Überraschung.

Seidel, Nummer 174 der Welt, hatte auf ihrem Weg in die Hauptrunde unter anderem auch die in der Weltrangliste um 56 Positionen besser platzierte US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik ausgeschaltet. Eva Lys hingegen verpasste die Qualifikation für das Turnier knapp. Die Hamburgerin unterlag der Französin Leolia Jeanjean 6:2, 6:7 (4:7), 3:6. Lys vergab dabei im zweiten Satz einen Matchball. Alle anderen deutschen Profis, die in der Qualifikation gestartet waren, scheiterten bereits vor dem Quali-Finale.

Damit gehen insgesamt elf deutsche Spielerinnen und Spieler beim ersten Major des Jahres an den Start.