Kerber vor Australian Open: „Weiterhin ein Kaltstart“

Angelique Kerber macht sich bei ihrer Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne nicht zu viel Druck. „Es ist weiterhin ein kompletter Kaltstart für mich“, sagte die frühere Weltranglistenerste am Freitag in Melbourne. „Mir fehlt definitiv noch die Matchpraxis. Deswegen weiß ich, dass ich noch geduldig sein muss – egal, was hier passiert.“

Kerber hat beim ersten Major-Turnier des Jahres eine schwere Auslosung erwischt. Zum Auftakt bekommt sie es mit der US-Amerikanerin Danielle Collins zu tun. „Ich weiß nicht, ob ich gegen sie meinen Rhythmus finde. Es ist, wie es ist. Es ist mein erstes richtiges Turnier. Ich versuche so gut wie möglich zu spielen und gucke, wie weit ich kommen kann“, sagte Kerber. Im Falle eines Weiterkommens stünde Kerber möglicherweise ein Aufeinandertreffen mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek (Polen) bevor.

Beim United Cup in Sydney hatte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nach langer Baby-Pause zum Jahresstart ihr Comeback gegeben. Die Kielerin verlor jedoch vier ihrer fünf Partien. „Man muss sich wieder reinkämpfen und seinen Rhythmus finden. Damit fange ich hier an“, sagte Kerber. Sie betonte: „Ich habe immer noch das Feuer.“