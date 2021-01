Paula Badosa positiv getestet: „Fühle mich nicht gut“

Köln (SID) – Im Vorfeld der Australian Open in Melbourne ist die Spanierin Paula Badosa in ihrem Quarantäne-Hotel in Melbourne positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie ist damit die erste Frau aus dem 128-köpfigen Teilnehmerfeld, bei der das Sars-CoV-2-Virus festgestellt wurde.

„Ich fühle mich nicht gut, ich habe Symptome“, twitterte die Nummer 67 der Weltrangliste, die nun in einem anderen Hotel isoliert beobachtet wird. Damit erhöht sich die Zahl der unmittelbar am Turnierverlauf beteiligten und positiv getesteten Personen auf elf.

Badosa hatte sich anfangs über die Zustände beschwert

Badosa ist die erste öffentlich identifizierte Spielerin, die nach ihrer Ankunft in Australien positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Laut den australischen Gesundheitsbehörden hatten sich zuvor bereits vier Spielerinnen bzw. Spieler mit dem Virus infiziert. Die Spanierin saß in dem Charteflugzeug, das von Dubai nach Melbourne flog. Darin befand sich auch Angelique Kerber.

Der Fall von @paulabadosa zeigt: Die verordneten 14 Tage "harte Quarantäne", weil auf ihrem #Melbourne-Flug ein Passagier positiv getestet wurde, sind angebracht. Bei #Badosa wurde Covid-19 an Tag 7 festgestellt …

Get well very soon, Paula! 🙏 #AusOpen https://t.co/trzQIH03oS — Tim Boeseler (🏡) (@TimBoeseler) January 21, 2021

Badosa hatte sich zu Beginn ihrer „harten Quarantäne“ über die Zustände beschwert: „Am Anfang hieß es, dass nur Personen aus bestimmten Bereichen in die Quarantäne müssen, wenn es einen positiven Fall im Flugzeug geben sollte. Jetzt haben sie die Regeln geändert. Und ich muss in einem Raum ohne Fenster und ohne frischer Luft bleiben.“ Am siebten Tag nach ihrer Ankunft wurde bei ihr nun auch das Virus entdeckt.

Bisher sind mehr als 1000 Spieler, Trainer und Betreuer mit 17 Charterflügen in Melbourne angekommen. In den Fliegern aus Los Angeles und Dubai saßen einige Personen, die nach der Ankunft positiv getestet wurden. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ist wegen der Pandemie auf den 8. bis 21. Februar verschoben worden.