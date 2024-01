Australian Open: Swiatek souverän weiter

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den Australian Open mit einem glanzlosen Sieg gestartet. Die Polin bezwang die US-Amerikanerin Sofia Kenin, 2020 Champion in Melbourne, in einer Hitzeschlacht am Mittag mit 7:6 (7:2), 6:2. Swiatek strebt Down Under ihren ersten Triumph an, ihr bestes Ergebnis in Australien ist der Halbfinaleinzug 2022.

Gegen Kenin nutzte die viermalige Major-Gewinnerin nach fast zwei Stunden Spielzeit ihren zweiten Matchball zum Sieg. Letztmals hatten sich beide im French-Open-Finale 2020 gegenübergestanden, als Swiatek ihren ersten Grand Slam gewann. In der zweiten Runde wartet auf die 22 Jahre alte Ausnahmespielerin ein Duell mit Angelique Kerber (Kiel) oder Danielle Collins (USA).