Bad Homburg Open live im TV

Die Tennisfans können die Premiere der Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers live im TV verfolgen. Eurosport überträgt von Sonntag bis Donnerstag (20. bis 24. Juni) jeweils zwei Livematches pro Tag im Free-TV (16.30 und 18.00 Uhr) und zeigt am Freitag (25. Juni) eine Direktübertragung des zweiten Halbfinals (18.00 Uhr). Der Hessische Rundfunk strahlt am selben Tag das erste Semifinale live aus (14.00 Uhr). Ein Finale mit deutscher Beteiligung könnten die Fans am Samstag (26. Juni/13.00 Uhr) live im ERSTEN sehen. DAZN streamt während des Turniers alle Einzel-Matches, die auf dem Centre Court stattfinden.