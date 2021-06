Daniil Medvedev & Co.: Aufschlag von unten

Beim Matchball von Stefanos Tsitsipas servierte Dannil Medvedev mit einem Aufschlag von unten. Ganz so gut lief es nicht. Der Russe ist nicht der Einzige, der mit einem Aufschlag von unten für Aufsehen sorgte.

Text: Magnus Hempel

Die Strafe für seinen frechen Aufschlag von unten beim Matchball gegen sich bekam Daniil Medvedev sofort. Den Return spielte Stefanos Tsitsipas ohne Probleme zurück und Medvedev verlor das Viertelfinale bei den French Open. Er habe das gesamte Match schon darüber nachgedacht, diesen Schlag zu bringen. „Er war meiner Meinung nach nämlich sehr weit hinten, deswegen kann das immer funktionieren“, sagte Medvedev nach der Partie.

Es war nicht das erste Mal, dass die aktuelle Nummer 2 der Welt einen „Underarm Serve” probierte. Bei den ATP-Finals 2020 schlug der 25-Jährige ebenfalls von unten auf. Gegen Zverev konnte er sich den Punkt sichern.

