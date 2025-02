Berlin Tennis Open: Neue Rolle für Andrea Petkovic

Bei den Berlin Tennis Open werden zudem die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und Eva Lys aufschlagen.

Die Veranstalter der Berlin Tennis Open, die Agenturen Perfect Match und AK Management, haben sich viel vorgenommen für das Turnier auf der Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ Berlin. So starten sie unter anderem mit einer Standortgarantie für fünf Jahre: Bis 2029 – dem Jahr des 50-jährigen Turnierjubiläums – ist das Tennisspektakel im und um das Steffi-Graf-Stadion herum sichergestellt. Die Berlin Tennis Open, die ganz viel Vorfreude auf Wimbledon auslösen, werden gleich im ersten Jahr unter neuer Regie für zahlreiche Ausrufezeichen sorgen.

Berlin Tennis Open: Petkovic als Director of Excitement

Eins der Ausrufezeichen ist die Verpflichtung von Andrea Petkovic. Die ehemalige Top 10- Spielerin und siebenmalige Gewinnerin eines WTA-Turniers wird in der eigens für sie geschaffenen Rolle als Director of Excitement eine neue Begeisterung für die Berlin Tennis Open entfachen. Petkovic, die ihre Profi-Karriere 2022 beendete, wird die Werbetrommel für das Turnier rühren, aber auch Emotionen von Spielerinnen, Sponsoren und im Publikum wecken.

Perfect Match-Gründer Markus Günthardt: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Andrea Petkovic. Sie wird uns in vielen Bereichen unterstützen aber auch fordern und ihren Beitrag leisten, die Berlin Tennis Open noch besser zu machen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, sie nicht ‚nur‘ als Turnier-Botschafterin einzusetzen. Wir haben ein neues Konzept und wollen auch das junge Publikum begeistern. Als Director of Excitement kann Andrea sich noch stärker einbringen und für Wirbel sorgen – wie kürzlich noch auf dem Platz.“

Berlin Tennis Open: Aryna Sabalenka schlägt auf

Das Berliner WTA 500-Turnier garantiert ein Weltklasse-Teilnehmerinnenfeld im Steffi-Graf-Stadion, da zwei Wochen vor Wimbledon auch für die besten Spielerinnen der Welt die heiße Phase der Vorbereitung auf den legendären Grand Slam-Klassiker an der Church Road beginnt.Mit Aryna Sabalenka hat die erste Topspielerin ihre Teilnahme an den Berlin Tennis Open 2025 zugesagt. Die Weltranglistenerste und dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin stand gerade noch im Finale der Australian Open, wo sie der Amerikanerin Madison Keys unterlag. Im Juni in Berlin und zwei Wochen später in Wimbledon wird die Belarussin, die als globales Aushängeschild der WTA und Publikumsliebling gilt, mit ihrem offensiven Spiel ganz sicher wieder als Top-Favoritin ins Turnier gehen.

Bei den Australian Open sorgte auch die Hamburgerin Eva „Lucky“ Lys für weltweites Aufsehen und insbesondere in Deutschland für Begeisterung. Als Nachrückerin schlug sie sich beherzt bis ins Achtelfinale durch, wo sie erst an der Weltranglistenzweiten Iga Swiatek scheiterte. So weit war vor ihr noch keine Lucky Loserin beim Turnier in Australien gekommen. Durch diesen unerwarteten Erfolg zog Eva Lys erstmals in ihrer Karriere in die Top 100 der Weltrangliste ein.

Berlin Tennis Open: Freier Eintritt auf die Anlage

Die Veranstalter setzen mit ihrem Konzept der offenen Turnieranlage ein weiteres Ausrufezeichen: Der allgemeine Zugang zum Gelände des LTTC „Rot-Weiß“ Berlin am Hundekehlesee wird in der Turnierwoche kostenfrei sein. Dadurch sind auch die Trainings und die Spiele auf den Nebenplätzen 1 & 2 ohne Eintritt zu erleben. Die Tribünen an den Nebenplätzen bieten 1200 Zuschauern Platz.

Mit dem Ur-Berliner Markus Zoecke übernimmt ein ehemaliger Profi und erfahrener Tennismanager die Position des Turnierdirektors. Zoecke ist bereits seit Jahren in die Organisation der Berliner Damenturniers eingebunden.