Walk-on-Songs im Tennis? „Gibt mehr Würze”

Die Australierin Destanee Aivaa wünscht sich unbedingt individuelle Walk-on-Songs im Tennis für die Spieler beim Betreten des Platzes.

Wer feiert es nicht?! Der Einmarsch der Protagonisten im Boxen und im Darts wird stets heroisch inszeniert. Die Athleten betreten die Bühne mit ihrem persönlichen Walk-on-Song und setzen damit bereits für den erste großen emotionalen Höhepunkt. Im Tennis wird der Einmarsch der Spieler ins Stadion oder in die Halle ebenfalls meist musikalisch sowie mit Lichteffekten begleitet. Allerdings können die Spieler dabei nicht auf ihre Lieblingsmusik zurückgreifen.

Walk-on-Songs im Tennis? Destanee Aiava sagt Ja

Die Frage ist, ob man sich im Tennis an anderen Einzelsportarten wie Boxen oder Darts orientieren sollte und die Spieler mit einem individuellen Walk-on-Song auf den Platz schickt. Die Australierin Destanee Aiva, derzeit Nummer 170 im WTA-Ranking, beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. „Kann jemand aus dem Spielerrat einen Antrag stellen, dass Spieler entscheiden können, welche Lieder gespielt werden beim Betreten des Platzes bei WTA-Turnieren und Grand Slams. So wie es im Boxen der Fall ist. Es würde so viel Würze dazugeben, vor allem wenn man mit seinem Gegner Streit hat und man ihn mit der Auswahl seines Songs niedermachen kann“, schrieb Aiava auf der Plattform X.

Einige Spielerinnen, darunter Iga Swiatek, Coco Gauff und Naomi Osaka, betreten regelmäßig den Platz mit Kopfhörern und stimmen sich musikalisch auf das Match ein. Eine personalisierte Einlaufmusik würde ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal für die Spieler kreieren und vielleicht den zusätzlichen Kick verschaffen, wenn man mit seiner Lieblingsmusik den Platz betritt. Destanee Aiava sorgte übrigens während der Australian Open für Schlagzeilen, als es in ihrem Zweitrundenmatch gegen Danielle Collins lautstark zuging. Sollte Aiava demnächst erneut auf Collins treffen, könnten individuelle Walk-on-Songs für die zusätzliche Würze sorgen.