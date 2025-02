Simona Halep hört auf: „Gehirn und Körper lassen das nicht mehr zu“

Die 33-jährige Simona Halep hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca in Rumänien ihr Karriereende verkündet.

Die nächste ehemalige Weltranglistenerste hat dem Tennis Lebewohl gesagt. Simona Halep verkündete bei ihrem Heimturnier in Cluj-Napoca ihr Karriereende. Nach der klaren 1:6, 1:6-Niederlage gegen die Italienerin Lucia Bronzetti sprach die Rumänin zum Publikum. „Ich bin ein sehr realistischer Mensch. Ich weiß, welche Arbeit man leisten muss. Mein Gehirn und mein Körper lassen das nicht mehr zu. Ich bin beruflich so erfüllt, dass mir die Entscheidung leicht gefallen ist. Ich war die Nummer eins, gewann Grand Slams. Das ist alles, was ich wollte. Das Leben geht weiter. Es gibt ein Leben nach dem Tennis“, sagte Halep.

Simona Halep und die leidige Doping-Affäre

Nach der Doping-Affäre um die mittlerweile 33-Jährige scheiterte ihr Comeback-Versuch. Halep wurde nach ihrer überraschenden Erstrundenniederlage bei den US Open 2022 auf die verbotene Substanz Roxadustat getestet, die in Medikamenten für Patienten mit Blutarmut vorkommt. Mehr als ein Jahr später, am 12. September 2023, verkündete die International Tennis Integrity Agency (ITIA), dass Halep für vier Jahre gesperrt wird. Es ist angesichts der Dauer der Sperre und der Prominenz der betroffenen Spielerin der aufsehenerregendste Dopingfall in der Tennisgeschichte.

Am 5. März 2024 reduzierte der Internationale Sportgerichtshof CAS die Dopingsperre von Halep von vier Jahren auf neun Monate. Weil Halep diese Strafe bereits verbüßt hatte, durfte sie umgehend wieder Profitennis spielen. Doch die Rumänin trat seitdem nur bei fünf Turnieren, inklusive in Cluj-Napoca, an und gewann nur noch ein Match. Halep beteuerte stets ihre Unschuld – ausführliche Hintergründe zu ihrem Dopingfall gibt es hier zum Nachlesen!

Nach dem Karriereende von Halep sind nicht mehr allzu viele ehemalige Weltranglistenerste aktiv auf der WTA-Tour. Dazu gehören Venus Williams, die ihr Karriereende immer noch nicht offiziell verkündet hat, Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka, Karolina Pliskova, Naomi Osaka sowie Iga Swiatek und Aryna Sabalenka.

HALEPS KARRIERE IN ZAHLEN

24 Turniersiege insgesamt

– 9 WTA-1000er-Titel

– 2 Grand Slam-Titel

(Paris 2018, Wimbledon 2019)

64 Wochen die Nummer 1

(Platz 12 der ewigen Bestliste)

2-mal die Nummer 1 zum Saisonende

(2017, 2018)

3-mal Lieblingsspielerin der WTA-Fans

(2017, 2018, 2019)

40 Millionen US-Dollar Preisgeld

Spielerinnen mit dem höchsten Karrierepreisgeld*