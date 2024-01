Besondere Beziehung: Djokovic fühlt sich Baum verbunden

Titelanwärter Novak Djokovic pflegt am Rande der Australian Open eine besondere Beziehung. Der 36 Jahre alte Serbe fühlt sich einem Baum im Botanischen Garten von Melbourne eng verbunden. „Es ist wahr. Es gibt einen bestimmten Baum, zu dem ich in den letzten 15 Jahren eine besondere Beziehung hatte“, sagte der „Djoker“ nach seinem Drittrundeneinzug bei dem Grand-Slam-Turnier. „Welcher Baum das ist, kann ich nicht verraten. Ich werde versuchen, es diskret zu halten, wenn ich dort bin, um Zeit für mich zu haben. Ich mag es, mich zu erden und mich mit diesem alten Freund zu verbinden.“

Was es Besonderes auf sich hat mit dem Baum, sagte Djokovic nicht. „Ich mochte ihn einfach. Ich mochte seine Wurzeln, den Stamm und Äste und alles“, sagte der Major-Rekordchampion: „Also habe ich vor Jahren angefangen, ihn zu erklimmen. Das war’s. Ich habe einfach eine Verbindung.“

Den Botanischen Garten von Melbourne bezeichnete Djokovic, der am Mittwoch 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Alexei Popyrin gewann, als „unglaublichen Schatz für Melbourne“.

