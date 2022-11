Billie Jean King Cup: Maria fehlt DTB-Team in der Relegation

Köln (SID) – Deutschlands Tennisspielerinnen müssen im Kampf um den Klassenerhalt im Billie Jean King Cup in Kroatien auf Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria verzichten. „Leider muss ich mitteilen, dass ich nächste Woche nicht mit den Mädels für Deutschland spielen kann“, schrieb Maria bei Instagram. Sie sei „enttäuscht, dass ich nicht dabei sein kann, aber ich brauche jetzt ein paar Wochen Behandlung“.

Teamkapitän Rainer Schüttler vertraut am 11./12. November in Rijeka auf Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund und Eva Lys. Deutschland hatte die Finalrunde vom 8. bis 13 November in Glasgow durch eine Niederlage im April in Kasachstan verpasst.