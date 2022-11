Alcaraz beendet Saison vorzeitig

Köln (SID) – Die Nummer eins der Welt Carlos Alcaraz musste die Saison vorzeitig beenden. Wie der Spanier am Samstag über die Sozialen Netzwerke mitteilte, erlitt er im Viertelfinale beim Masters in Paris gegen den Dänen Holger Rune einen „Muskelriss in der linken Bauchwand“. Alcaraz musste das Spiel am Freitag beim Stand von 3:6, 6:6 vorzeitig aufgeben.

Der US Open-Sieger gibt an, dass er für circa sechs Wochen ausfallen wird. Damit verpasst der 19-Jährige die ATP-Finals in Turin sowie die Davis Cup-Finals Ende November in Malaga. Via Twitter schreibt er: „Für mich ist es sehr hart und schmerzhaft, diese beiden Events, die mir so wichtig sind, zu verpassen. Alles was ich jetzt tun kann, ist positiv zu bleiben und mich auf meine Erholung zu konzentrieren.“

After my withdrawal yesterday and having been evaluated by my medical team, @drlopezmartinez and @JuanjoMoreno_M, unfortunately this is the result of my injury: an internal oblique muscle tear in the left abdominal wall with an estimated recovery time of six weeks. pic.twitter.com/MbVHhJF1Oe — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 5, 2022