Connors & Co.: Die Top 5 Ballwechsel bei den US Open

Jimmy Connors, Pete Sampras, Andy Roddick, Justine Henin und Novak Djokovic gewannen allesamt spektakuläre Ballwechsel bei den US Open.

US Open 1991

Viertelfinale: Jimmy Connors vs. Paul Haarhuis

Wenn man von den besten Ballwechseln in der Geschichte der US Open spricht, dann steht dieser ganz oben auf der Liste. Die US Open 1991 waren magisch für Jimmy Connors, als er mit 39 Jahren sensationell bis ins Halbfinale vorstieß. Ein Punkt wird mit diesem heroischen Lauf des Altstars immer verbunden sein. Im Viertelfinale gegen Paul Haarhuis sorgte Connors für die wohl ausgelassenste Stimmung beim Grand-Slam-Turnier in New York. Dieser Ballwechsel brachte nicht nur die Wende im Match, man kann ihn zweifelsohne als besten Ballwechsel der US Open bezeichnen.

US Open 1995

Finale: Pete Sampras vs. Andre Agassi

Pete Sampras gegen Andre Agassi war in den 90er-Jahren sowie Anfang der 2000er-Jahre der große Klassiker im Herrentennis. Das lag vor allem an den unterschiedlichen Spielstilen. Bei den US Open spielten Sampras und Agassi viermal gegeneinander, dreimal im Finale. Immer gewann Sampras. Im Endspiel 1995 lieferten sich die US-Amerikaner ein Ballwechsel der Extraklasse (und das beim Satzball für Sampras). Sponsor Nike ließ sich davon für einen Werbespot mit den beiden inspirieren.

US Open 2002

Achtelfinale: Andy Roddick vs. Juan Ignacio Chela

Andy Roddick ist immer noch der letzte US-Amerikaner im Herrentennis, der ein Grand Slam-Turnier gewann – 2003 bei den US Open. Matches mit Roddick hatten immer einen großen Unterhaltungsfaktor, vor allem in New York. In seinem Achtelfinale 2002 gegen Juan Ignacio Chela lag „A-Rod“ mit Satz und Break zurück, ehe ein verrückter Ballwechsel die Wende brachte. Roddick feierte mit den Zuschauern seinen epischen Punktgewinn und gewann schließlich das Match.

US Open 2007

Halbfinale: Justine Henin vs. Venus Williams

Justin Henin war 2007 in der Form ihres Lebens. Zehn Turniere gewann die Belgierin, darunter die US Open. Im Halbfinale in New York gegen Venus Williams gewann Henin zwar das Match, den wohl spektakulärsten Ballwechsel, den es bei den Damen bei den US Open wohl gab, verbuchte aber Williams für sich.

US Open 2013

Finale: Novak Djokovic vs. Rafael Nadal

Novak Djokovic gegen Rafael Nadal: Kein Match gab es häufiger im Herrentennis (60-mal). Duelle zwischen den beiden gleichen einem spektakulären Abnutzungskampf. Bei den US Open trafen die beiden dreimal aufeinander, jedes Mal im Finale. Den intensivsten Ballwechsel mit insgesamt 54 Schlägen entschied 2013 im Finale zwar Djokovic für sich, das Endspiel gewann allerdings Nadal.