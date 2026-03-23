Danielle Collins und Corentin Moutet: Skurriler Flirt-Zoff

Bei den Miami Open erzählte Danielle Collins eine Flirtgeschichte über ihren Tenniskollegen Corentin Moutet. Der Franzose reagierte daraufhin verärgert.

Wenn die Tennis-Tour eine Drama-Serie wäre, dann würden zwei Spieler gut in die Rolle des Bösewichts passen: Danielle Collins im Damentennis und Corentin Moutet im Herrentennis. Beide Spieler sorgen seit Jahren für Schlagzeilen auf und neben dem Platz. Mit ihrem Verhalten polarisieren Collins und Moutet bei den Tennisfans. Entweder man liebt die beiden oder man lehnt sie komplett ab. Ein Dazwischen gibt es bei diesen beiden eher selten.

Miami Open: Danielle Collins als Expertin für den Tennis Channel

Nun gibt es Zoff zwischen den beiden „Bösewichten“ Collins und Moutet. Der Grund: ein angeblicher Flirt bei den Miami Open. Collins, Siegerin bei den Miami Open 2024, pausiert seit den US Open 2025 verletzungsbedingt und ist bei den Miami Open für den Tennis Channel als Expertin im Einsatz. Während eines Live-Segments wurde Collins vom Tennis-Channel-Moderator Steve Weissman auf eine Interaktion bei einer Trainingseinheit von Moutet angesprochen.

„Er hat dich angeschrien, er hat dir hinterher gepfiffen“, sagte Weissman zu Collins, die danach die Geschichte weitererzählte. „Ja, ich habe im Grunde zu ihm gesagt: ‚Wenn du so mit mir flirten willst, musst du einen stärkeren Aufschlag hinbekommen.‘ Manche glauben, es komme auf die Körpergröße an, andere auf die Persönlichkeit, aber eigentlich kommt es auf starke Vorhandschläge und starke Aufschläge an“, sagte sie über ihre Vorlieben bei der Suche nach einem Mann.

Danielle Collins wünscht sich ein Leben als traditionelle Haus- und Ehefrau

Collins ist seit vergangenem Jahr Single und suchte auf einem Dating-Portal nach einem passenden Mann. In ihrem Profil schrieb sie, dass sie sich in Zukunft als traditionelle Haus- und Ehefrau sehe. „Ich habe meine Boss-Babe-Ära schon hinter mir, jetzt will ich einfach nur meine Hühner aufziehen, Hausarbeiten erledigen, frisches Sauerteigbrot backen, eine Hunde-Mama sein und hoffentlich bald ein paar Babys rausfeuern“, schrieb sie.

Danielle Collins says Moutet was upset she said she wasn’t interested in short kings „He unfollowed me after my dating profile where I said I’m not interested in the short kings. He messaged me & unfollowed me. He slid back in my DMs last night” 😭😭😭😭pic.twitter.com/FOmoNeeka7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 22, 2026

Zudem gab sie an: „Das ist keine Short-King-Zone.“ Was sie damit meint: Collins, 1,78 Meter groß, sucht jemanden, der größer ist als sie. Außerdem spielt der finanzielle Status wohl auch eine große Rolle. „Ich sage euch was: Wenn jemand die Eier hat, so in meine direkten Nachrichten zu rutschen, dann sollte er wenigstens seinen aktuellsten Kontoauszug anfügen“, sagte sie. Ob die Aussagen von Collins ernst oder ironisch gemeint sind, lässt sich bei der Australian-Open-Finalistin von 2022 immer schwer nachvollziehen.

Moutet: „Du bist bereit, alles zu sagen, damit die Leute über dich reden”

Laut Collins soll Moutet ihrem Datingprofil auf Instagram entfolgt sein, nachedem sie geschrieben hat, dass sie nicht an „Short-Kings“ interessiert sei. Moutet ist nach offiziellen Angaben 1,80 Meter groß.

Collins sagte im Tennis Channel: „Du musst verstehen, dass ich 1,78 m groß bin, und für mich ist das okay. Das ist einfach eine Vorliebe. Ich habe nichts gegen die kleinen Jungs. Aber er war darüber verärgert, hat mir eine Nachricht geschickt und ist mir dann entfolgt. Gestern Abend hat er mir wieder eine Direktnachricht geschickt und gefragt, ob ich sein Spiel gesehen habe und all die starken Aufschläge, die er geschlagen hat.” Zudem erklärte sie, dass Moutet derzeit keine Chance bei ihr habe.

Die Kommentare von Collins über Moutet gingen in der Tennisszene schnell viral. Der Franzose meldete sich umgehend mit einer wütenden Reaktion auf der Plattform X. „Wie soll ich dir entfolgen, wenn ich dir gar nicht gefolgt bin? Tennis Channel, wie könnt ihr zulassen, dass jemand so einen Blödsinn im Fernsehen erzählt? Du bist mir gefolgt. Du hast mich um ein Mixed-Doppel gebeten. Und ich bin dir noch nie gefolgt. Du bist bereit, alles zu sagen, damit die Leute über dich reden. Du solltest lernen, dich selbst zu lieben, damit du keine dummen Dinge tun musst, um von anderen geliebt zu werden“, schrieb Moutet.

😂😂 how can I unfollow you when I never followed you😂@TennisChannel how can you let someone say BS like this on tv

You followed me

You asked me for mixed dubs

And I’ve never even followed you😂

You ready to say anything so people talks about you

You should learn how to love… https://t.co/plDXqd1wzQ — Corentin Moutet (@moutet99) March 22, 2026

Fortsetzung folgt sicherlich in diesem skurrilen Flirt-Zoff.