Sunshine Double: Diese Spieler schafften den Doppelpack

Jannik Sinner und Aryna Sabalenka streben nach dem Sunshine Double – dem Titelgewinn in Indian Wells und Miami. Elf Spielern (sieben Herren, vier Damen) gelang der Doppelpack bei den Masters-Turnieren in den USA.

Grand Slam, Golden Slam, Karriere-Grand-Slam, Channel Slam, Surface Slam, Career Golden Masters. Die Tenniswelt ist voll von Begriffen für bestimmte Leistungen. Im März jeden Jahres steht ein bestimmter Begriff in der Tennisszene im Vordergrund: das Sunshine Double.

„March Madness“ heißt es in den USA – dieser verrückte Monat ist ein Garant für Unterhaltung. Seit 1989 werden im März die US-Hartplatzevents in der kalifornischen Wüste und in Florida hintereinander ausgetragen. Vom ruhigen Indian Wells mit trockener Hitze geht es auf die andere Seite des Kontinents ins turbulente, schwüle Miami. Wer beide Turniere nacheinander gewinnt, darf sich als Sonnenkönig bezeichnen. Das Sunshine Double gehört zu den ultimativen Leistungen im Tennis.

Sunshine Double: Kommen Jannik Sinner und Aryna Sabalenka hinzu?

Das Sunshine Double schafften bei den Herren insgesamt sieben Profis (Novak Djokovic, Roger Federer, Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios und Andre Agassi). Djokovic gelang dieses Kunststück sogar viermal, Roger Federer dreimal.

Bei den Damen stehen wir Spielerinnen in dieser exklusiven Liste – Steffi Graf (zweimal), Kim Clijsters, Victoria Azarenka und Iga Swiatek. In drei Jahren gab es sogar ein doppeltes Sunshine Double: 1994 durch Pete Sampras und Steffi Graf, 2005 durch Roger Federer und Kim Clijsters und 2016 durch Novak Djokovic und Victoria Azarenka.

In diesem Jahr ist ein doppeltes Sunshine Double weiterhin wahrscheinlich. Die Indian-Wells-Sieger Jannik Sinner und Aryna Sabalenka sind auch in Miami auf Kurs und gelten ohnehin als die besten Hartplatzspieler. Gut möglich, dass am kommenden Wochenende zwei weitere Namen zum Sunshine-Double-Club hinzukommen.

Alle Sunhine-Double-Sieger im Überblick

Herren

Jim Courier (1991)

Michael Chang (1992)

Pete Sampras (1994)

Marcel Rios (1998)

Andre Agassi (2001)

Roger Federer (2005, 2006, 2017)

Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016)

Damen

Steffi Graf (1994, 1996)

Kim Clijsters (2005)

Victoria Azarenka (2016)

Iga Swiatek (2022)