Dauerregen in Berlin: Viertel- und Halbfinals an einem Tag

Durch den Dauerregen in Berlin ist am Freitag der komplette Spieltag des WTA-Rasenturniers an der Hundekehle ins Wasser gefallen. Kein einziges Viertelfinale konnte ausgetragen werden. Damit kommt es am Samstag im Steffi-Graf-Stadion und auf Platz 1 zu einem seltenen Spektakel. Die Viertel- und Halbfinals finden an einem Tag statt – wenn es trocken bleibt.

Alle deutschen Spielerinnen sind bereits ausgeschieden, um den Titel beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (ab 3. Juni) spielen noch Maria Sakkari (Griechenland), Marketa Vondrousova (Tschechien), Jelina Awanesjan, Donna Vekic (Kroatien), Caroline Garcia (Frankreich), Petra Kvitova (Tschechien), Jekaterina Alexandrowa und Weronika Kudermetowa. Los geht’s um 10.30 Uhr (ServusTV und Sky).