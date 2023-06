Zverev überzeugt: Halbfinale in Halle

Alexander Zverev steht im Halbfinale des Rasenturniers in Halle/Westfalen. Der 26-Jährige, der 2016 und 2017 bei dem Rasenturnier das Finale erreicht hatte, bezwang am Freitag den Chilenen Nicolas Jarry überzeugend. Mit einem 7:5, 6:3-Sieg bewies er zehn Tage vor dem Wimbledon-Start seine verbesserte Form.

Im Kampf ums Endspiel trifft Zverev am Samstag auf Alexander Bublik aus Kasachstan. Bublik hatte im Achtelfinale die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff (Warstein) ausgeschaltet. Gegen Jarry hatte Zverev erst Ende Mai im Halbfinale des Sandplatzturniers in Genf eine glatte Niederlage einstecken müssen. Diesmal setzte er sich am Ende auch mit Kampfgeist durch.

Zverev präsentierte sich im ersten Satz gegen den in der Weltrangliste nur sechs Plätze hinter ihm eingeordneten Gegner sehr fokussiert. Er gestattete Jarry mit starken Aufschlägen nicht einen Breakball und schlug zielstrebig zu, als sich nach knapp einer Stunde die Chance bot. Im zweiten Durchgang schnappte sich Zverev schnell ein Break. Beim Stand von 4:2 leistete er sich noch eine Schwächephase, kämpfte sich aber durch.

That home crowd support 🖤❤️💛@AlexZverev goes 4-0 in quarter-final matches this season as he defeats Jarry 7-5, 6-3 to set up a clash with Bublik in the last four!@ATPHalle | #TerraWortmannOpen pic.twitter.com/OtffCRuJkb

— ATP Tour (@atptour) June 23, 2023