Bad Homburg Open 2023: Infos, Spielerinnen & TV

Am Samstag, den 24. Juni starten die Bad Homburg Open 2023. Hier findet ihr alle Infos zum WTA-250-Turnier im Kurpark: Preisgeld, Spielerinnen und TV-Übertragung.

Wann & wo finden die Bad Homburg Open 2023 statt?

Die WTA 250 Bad Homburg Open werden vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2023 ausgetragen. Die Bad Homburg Open sind zum Sommeranfang ein offizielles Rasen-Vorbereitungsturnier für Wimbledon. Die Tennisanlage der Bad Homburg Open bietet einen perfekten Rahmen für das anspruchsvolle Rasenturnier. Mit der Expertise aus Wimbledon werden hier Jahr für Jahr Rasenverhältnisse wie in dem berühmten Londoner Stadtteil geschaffen. Das Balosie Park Village ist ein öffentlicher Publikumsbereich, der sich auf der Brunnenallee befindet und im gesamten Turnierzeitraum für alle Besucher frei zugänglich ist. Die Matchcourts 1 und 2 befinden sich ebenfalls im öffentlichen Publikumsbereich und können ohne Eintrittskarte besucht werden (je nach Verfügbarkeit, ohne Sitzplatzanspruch). Für den Centercourt benötigt man Eintrittskarten.

Die Elite im Damen-Tennis wird hier zusammentreffen und bei diesem Turnier um den Sieg kämpfen. Die Profis spielen um eine Summe von insgesamt 259.303 US Dollar.

Welche Spielerinnen sind bei den Bad Homburg Open 2023 am Start?

32 Einzelspielerinnen sowie 16 Doppel-Paarungen können am Turnier im Kurpark teilnehmen. Angeführt wird das Teilnehmerfeld 2023 von der Nummer eins der Welt Iga Swiatek. Ebenfalls dabei sind die beiden Top-20-Spielerinnen Liudmila Samsonova und Victoria Azarenka. Aus deutscher Sicht gehen Tatjana Maria und Jule Niemeier an den Start. Sabine Lisicki hat eine Wilcard erhalten. Außerdem vergeben die Veranstalter vier Wildcards, zwei an Top 20-Spielerinnen und zwei weitere.

Wer ist Titelverteidigerin bei den Bad Homburg Open 2023?

Im vergangenen Jahr setzte sich die Französin Caroline Garcia im Endspiel gegen Bianca Andreescu aus Kanada durch. Mit einem 7:6, 6:4- Sieg schnappte sich Garcia ihren achten WTA-Titel. Bei der Premiere im Jahr zuvor gewann Turnierbotschafterin Angelique Kerber den Titel.

Wo kann man Tickets für die Bad Homburg Open 2023 erwerben?

Tickets können auf der Turnierwebseite www.badhomburg-open.de erworben werden. Der Eintritt für den Eröffnungstag und die Qualifikationspartien am Wochenende ist kostenfrei. Am Sonntag, den 25. Juni starten die ersten Hauptfeld-Matches auf dem Centre Court. Hier sind Tickets ab 45 Euro erhältlich. Finaltickets für Samstag, den 1. Juli, gibt es ab 75 Euro. Dauerkarten für die ganze Woche kann man ab 360 Euro erwerben.

Bad Homburg Open 2023: TV und Stream

Im Free TV sind die Bad Homburg 2023 wie schon im vergangenen Jahr auf Eurosport zu sehen. Tennis Channel überträgt die Matches aus dem Kurpark im Online-Stream.