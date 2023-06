Handgelenksverletzung: Niemeier sagt Start in Bad Homburg ab

Jule Niemeier (Dortmund) verzichtet wegen ihrer Handgelenksverletzung auf das Rasenturnier in Bad Homburg. Das teilte sie am Freitag auf Instagram mit. Für die Wimbledon-Viertelfinalistin des Vorjahres rückt Anna-Lena Friedsam (Neuwied) ins Hauptfeld, sie trifft zum Auftakt des Turniers in der kommenden Woche auf die Ägypterin Mayar Sherif.

Zunächst hatte Niemeier (23) nach ihrem Sturz in Berlin noch auf den Start in Bad Homburg gehofft. „Jule wird in den kommenden Tagen in Regensburg therapiert. Wir werden die Entwicklung beobachten und dementsprechend dann in das Tennistraining einsteigen“, erklärte Niemeiers Team auf SID-Anfrage: „Wir planen aktuell mit dem Heimturnier in Bad Homburg als Vorbereitung auf Wimbledon.“

Der Klassiker in London (ab 3. Juli) hat für Niemeier einen enormen Stellenwert. Im vergangenen Jahr erreichte sie auf dem „heiligen Rasen“ das Viertelfinale und scheiterte erst an Tatjana Maria.

Die 35-Jährige aus Bad Saulgau hatte in Bad Homburg Lospech. Maria trifft beim Rasenturnier im Kurpark am Montag (18.00 Uhr) auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Die Polin fremdelt zwar noch etwas mit dem schnellen Spiel auf Rasen, bereitet sich nach ihrem Titel bei den French Open aber bereits seit Dienstag in Bad Homburg vor.