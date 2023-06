Tränen bei Niemeier: Handgelenk-Verletzung führt zur Aufgabe

Jule Niemeier kämpfte mit den Tränen: Die 23 Jahre alte Dortmunderin ist im Achtelfinale des WTA-Turniers von Berlin auf ihr rechtes Handgelenk gestürzt und konnte die Partie nicht beenden. Niemeier musste beim Stand von 3:6, 5:6 gegen die Tschechin Marketa Vondrousova aufgeben.

Jule Niemeier slipped & fell against Marketa Vondrousova.

She was crying at the changeover & was forced to retire.

Both were playing such great tennis. This is always the toughest way to see a match end.

Hopefully Jule recovers quickly ❤️‍🩹 pic.twitter.com/QsOdwhkLys

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 22, 2023