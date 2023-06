tennis MAGAZIN Partner Cup: Erfolgreiche Rückkehr nach Berlin

Am Mittwoch, den 21. Juni 2023, fand im Rahmen der bett1open presented by ecotrans Group in Berlin der 15. tennis MAGAZIN Partner Cup statt – zum zweiten Mal in Folge in Berlin. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen über 25 Grad duellierten sich 16 aktive tennis MAGAZIN-Partner in Doppel auf den Ascheplätzen des LTTC Rot-Weiß Berlin. Viele tennis MAGAZIN-Partner verfolgten am Spielfeldrand die spannenden Matches.

Nachdem der Partner Cup bereits auf den Turnieranlagen in München, Hamburg und Stuttgart ausgetragen wurde, feierte das Turnier im Vorjahr seine Premiere in Berlin. Dieses Jahr gab es die erfolgreiche Rückkehr zum LTTC Rot-Weiß Berlin im Rahmen der bett1open presented by ecotrans Group. Nach einem aktiven Vormittag mit vielen Doppeln und hochklassigen Ballwechseln auf den Courts konnten die Teilnehmer am Partner Cup das Essen und die Getränke als VIP-Gäste genießen, die spannenden Matches, u.a. von Wimbledonsiegerin Elena Rybakina im Einzel sowie Sabine Lisicki und Jule Niemeier im Doppel verfolgen oder am Hundekehlesee entspannen.

tennis MAGAZIN Partner Cup: Tolle Matches und viel mehr

Wie immer wurden die Partien per Zufallsprinzip zugelost, sodass jeder Teilnehmer drei Matches à 30 Minuten bestritt. Sieger des Partner Cups wurde Marco Kummer vom Bayerischen Tennis-Verband. Platz zwei ging an Stefan Kornhaß von der Firma Gamma. Platz drei sicherte sich Levente Egynazi von Tecnifibre, der im Vorjahr Platz zwei belegte. Die Siegerehrung und die Überreichung der Pokale für die drei erfolgreichsten Spieler beim Partner Cup nahmen wie schon im Jahr 2022 gemeinsam mit tennis MAGAZIN-Chefredakteur Andrej Antic die Turnierdirektorin der bett1open presented by ecotrans Group sowie und Head of Women‘s Tennis, Barbara Rittner, und Ex-Profi Markus Zoecke vor.

„Es hat wieder alles hervorragend gepasst. Die Organisation lief geräuschlos, das Wetter war traumhaft und die Matches waren ausgeglichen. Der Turniermodus, in dem der Fair-Play-Gedanke im Vordergrund steht, hat sich bewährt. Nach dem aktiven Teil auf dem Court gab es anregende und informative Gespräche zwischen allen Teilnehmern aus der Tennisbranche. Wir freuen uns schon auf den 16. Partner Cup im Jahr 2024“, sagte Holger Henopp, Head of Sales beim tennis MAGAZIN und Erfinder des Partner Cups.

Ein herzlicher Dank geht besonders an das Team der emotion group rund um Edwin Weindorfer für die perfekte Organisation dieses Events.