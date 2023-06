ATP Halle: Alle Infos zu den Terra Wortmann Open 2023

Vom 19. bis 25. Juni findet das ATP-Turnier in Halle statt. Hier findet ihr alle Infos zu den Terra Wortmann Open 2023: Spieler, TV-Übertragung und Stream.

Wann & wo findet das ATP-Turnier in Halle statt?

Das ATP-500er-Turnier in Halle wird vom 19. bis zum 25. Juni ausgetragen. Am Wochenende zuvor, dem 17. und 18. Juni, wird die Qualifikation gespielt. Center Court der Anlage in der Roger-Federer-Allee ist die OWL Arena, in der bis zu 11.500 Menschen Platz finden können. Das Stadion ist mit einem schließbaren Dach ausgestattet, sodass der Turnierbetrieb auch bei regnerischem Wetter fortgesetzt werden kann. Die Terra Wortmann Open in Halle ist eines der insgesamt acht Events im ATP-Kalender, die auf Rasen ausgetragen werden, und dient den Profis als Vorbereitungsturnier für Wimbledon. Seine Premiere feierte das Turnier bereits im Jahr 1993.

Wer spielt bei den Terra Wortmann Open 2023?

Angeführt wird die Entry-List vom Weltranglisten-Zweiten Daniil Medvedev. Ebenfalls dabei sind die Top-Ten-Spieler Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Jannik Sinner. Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Oscar Otte (Wildcard) sind die deutschen Vertreter in Halle. Über die Qualifikation könnten sich noch Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier ins Hauptfeld spielen.

Im Doppel gehen Tim Pütz und Kevin Krawietz gemeinsam an den Start. Andreas Mies spielt an der Seite von Marcelo Demoliner, Jan-Lennard Struff und Oscar Otte treten ebenfalls zusammen an.

Wo kann man die Terra Wortmann Open 2023 im TV oder Stream sehen?

Die Matches in Halle werden bei dem PayTV-Sender SkySport gezeigt. Außerdem sind sie im Stream von TennisTV online zu sehen.

ATP Halle: Titelverteidiger und Turniersieger der letzten Jahre

Im vergangenen Jahr setzte sich der Pole Hubert Hurkacz im Endspiel gegen Daniil Medvedev in zwei Sätzen durch. Unangefochtener Rekordsieger in Halle bleibt jedoch Roger Federer: In seiner Karriere konnte er insgesamt zehnmal die gold-grüne Trophäe in die Luft stemmen.

Jahr Turniersieger Finalist Ergebnis 2022 Hubert Hurkacz Daniil Medvedev 6:1, 6:4 2021 Ugo Humbert Andrey Rublev 6:3, 7:6 2019 Roger Federer David Goffin 7:6, 6:1 2018 Borna Coric Roger Federer 7:6, 3:6, 6:2 2017 Roger Federer Alexander Zverev 6:1, 6:3 2016 Florian Mayer Alexander Zverev 6:2, 5:7, 6:3 2015 Roger Federer Andreas Seppi 7:6, 6:4 2014 Roger Federer Alejandro Falla 7:6, 7:6 2013 Roger Federer Mikhael Youzhny 6:7, 6:3, 6:4 2012 Tommy Haas Roger Federer 7:6, 6:4