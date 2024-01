Dayana Yastremska: 10 Fakten zur Ukrainerin

Überraschend steht Dayana Yastremska als Qualifikantin im Viertelfinale der Australian Open 2024. Aber wer ist die 23-Jährige überhaupt und was macht die junge Spielerin aus?

Wer ist Dayana Yastremska?

Dayana Yastremska ist eine professionelle Tennisspielerin auf der WTA-Tour. Im Jahr 2000 wurde sie in Odessa geboren. Seit 2015 ist die Ukrainerin auf der Profi-Tour unterwegs. 2018 war Yastremska erstmals bei einem WTA-Turnier erfolgreich. In Hong Kong gewann sie ihren ersten Titel auf dieser Ebene. Titel Nummer zwei und drei folgten 2019 in Hua Hin und Straßburg. Im gleichen Jahr qualifizierte sie sich für die WTA-B-Finals in Zhuhai. Ihr bislang bestes Ranking erreichte Yastremska im Jahr 2020 mit Platz 21 der Weltrangliste. Durch eine Dopingsperre fiel Yastremska 2021 aus den Top-30 bis auf Rang 102 ab. Mit ihrem Erfolgslauf bei den Australian Open 2024 wird sie aber in die Top 50 zurückkehren.

Dayana Yastremska: Erfolgreiche Juniorin

Yastremska war bereits auf der Junioren-Tour unterwegs. Dort belegte sie mit Platz sechs ihr bestes Ranking. 2012, als sie 12 Jahre alt war, stand sie im Endspiel der „Junior Orange Bowl“. 2016 beendete sie ihre Juniorinnen-Karriere mit dem Erreichen des Wimbledon-Endspiels. Hier musste sich aber Anastasia Potapova geschlagen geben.

Australian Open 2024: Durchbruch auf der Grand Slam-Bühne

Während Yastremska bereits drei Titel auf der WTA-Tour gewinnen und ihr Können hier unter Beweis stellen konnte, blieb der Erfolg auf Grand Slam-Ebene aus. Im Jahr 2019 erreichte sie die dritte Runde in Melbourne und New York sowie das Achtelfinale in Wimbledon. Im Anschluss scheiterte sie bei allen Grand Slam-Turnieren entweder in der ersten oder zweiten Runde.

Der Durchbruch gelang ihr schließlich bei den Australian Open 2024. Hier überstand die Ukrainerin drei Qualifikations-Matches und schlug in der ersten Runde die amtierende Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova. In Runde zwei setzte sie sich gegen Vavara Gracheva aus Frankreich durch, in Runde drei folgte ein Drei-Satz-Sieg über US-Amerikanerin Emma Navarro. Im Achtelfinale bezwang sie schließlich Victoria Azarenka mit 7:6 und 6:2, sodass sie erstmals in ihrer Karriere ein Viertelfinale bei einem Major erreichte. Im Vergleich zu allen anderen Viertelfinalistinnen hat Yastremska also bereits sieben Matches bestritten und gewonnen.

Der Spielstil von Dayana Yastremska

Yastremska zählt zur Kategorie der aggressiven Spielerinnen. Ihr Ex-Coach Sascha Bajin beschrieb sie wie folgt: „Sie bewegt sich sehr gut und hat eine unfassbare Kraft. Besonders ihre Grundschläge haben viel Power.“ Durch ihre Aggressivität gelingen Yastremska viele Winner, gleichermaßen aber auch einige unerzwungene Fehler. Ihre Vorhand gilt als einer ihrer stärksten Schläge. Auch ihre Rückhand hat viel Power, kommt aber eher flach über das Netz.

Im Interview mit tennis MAGAZIN sagte Dayana Yastremska 2021: „Ich bin eine aggressive Spielerin. Ich spiele hart, mit viel Power und attackiere gerne. Gleichzeitig bin ich manchmal sehr verschlossen und undurchschaubar. Ich kann tolle Schläge abfeuern, obwohl ich es nicht wirklich erwarte.“

Dayana Yastremska: Mehr als nur Tennis

Bevor Yastremska im Alter von zwölf Jahren den Fokus voll und ganz auf den Tennissport legte, betrieb sie noch zahlreiche andere Sportarten. Sich selbst beschrieb sie als „sehr aktives Kind“, weshalb sie sich im Sport immer auspowern konnte. Zu ihren weiteren Hobbys zählten unter anderem Schwimmen, Turnen, Tanzen und Gymnastik. Dass ihre Entscheidung irgendwann auf Tennis fiel, begründete sie wie folgt: „Ich wollte unbedingt etwas tun, wo ich meine ganze Energie loswerden konnte.“

Dayana Yastremska: Zweites Standbein in der Musik

Neben zahlreichen sportlichen Aktivitäten interessiert sich Dayana Yastremska auch für die Musikindustrie. Während der Corona-Pandemie 2020 veröffentlichte sie zwei Songs, in denen sie selbst singt. Unter dem Namen „D.Y.“ erschienen ihre beiden Lieder „Thousends of me“ und „Favorite Track“, beide in ukrainischer Sprache.

Dayana Yastremska: Shitstorm während der Black-Lives-Matter-Bewegung

Im Rahmen der Ermordung von George Floyd und der zunehmenden Sichtbarkeit der Black-Lives-Matter-Bewegung äußerte sich auch Dayana Yastremska in den Sozialen Medien. Sie postete vier Bilder von sich mit einem zur Hälfte schwarz geschminkten Gesicht mit der Bildunterschrift „Equality“, also „Gleichberechtigung“. Dahingehend erntete sie heftige Kritik und einen Shitstorm. Ihre Kritiker verwiesen darauf, dass ihre schwarze Schminke im Widerspruch zu ihrer Botschaft stehe, die sie ursprünglich vermitteln wollte. Yastremska löschte ihre Fotos daraufhin und entschuldigte sich bei der Community und schrieb, dass sie „missverstanden“ wurde.

Dayana Yastremska: Vorwurf der Unsportlichkeit

Auf der WTA-Tour genießt Dayana Yastremska keinen ausschließlich guten Ruf. Tour-Kolleginnen wie Caroline Wozniacki und Ajla Tomljanovic warfen der Ukrainerin vor, unfair zu spielen. Der Grund: Sie streute in ihre Matches regelmäßig sogenannte „Medical Timeouts“, also medizinische Behandlungspausen, ein. Wozniacki und Tomljanovic unterstellten ihr, Verletzungen vorgetäuscht oder übertrieben zu haben, um den Rhythmus ihrer Gegnerinnen zu brechen. Yastremska stritt diese Vorwürfe ab.

Dayana Yastremska: Dopingsperre

Im November 2020 erhielt Dayana Yastremska einen positiven Dopingtest. Die Substanz „Mesterolon“ wurde in ihrem Blut nachgewiesen. Daraufhin wurde die Ukrainerin am 7. Januar 2021 vorläufig gesperrt. Im Juni des gleichen Jahres wurde die Sperre aufgehoben, da ihr weder Vorsatz noch Nachlässigkeit nachgewiesen werden konnten.

Dayana Yastremska: Krieg in der Heimat

Nach der Invasion Russlands in die Ukraine flüchtete Yastremska gemeinsam mit ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester Ivanna nach Frankreich. Ihre Eltern ließen die beiden jungen Frauen in der Heimatstadt Odessa zurück. Nach ihrer Ankunft in Frankreich erzählte Yastremska, dass sie „von Bomben geweckt wurde“ und ihre Familie zunächst Zuflucht in einer Tiefgarage suchte. Schließlich verließen Yastremska und ihre zu diesem Zeitpunkt 15-jährige Schwester per Schiff über die Donau durch Rumänien das Land. Auf die Kriegssituation macht Yastremska regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen aufmerksam und berichtet von den Erlebnissen ihrer Familie.