Deutsches Team für Billie Jean King Cup-Finals steht fest

Rainer Schüttler, Kapitän des Porsche Team Deutschlands, hat das Aufgebot für die Billie Jean King Cup-Finals bekannt gegeben. Vom 7. bis 12. November 2023 findet das Event in Sevilla statt.

Die deutsche Mannschaft, die sich im April mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg in Stuttgart gegen Brasilien für die Finalrunde qualifizierte, wird in der Gruppenphase am 9. November zunächst gegen Italien antreten, gefolgt von einem Spiel gegen Frankreich am darauffolgenden Tag. Aufgrund der Leistung in der Vorrunde setzt Kapitän Schüttler auf das gleiche Aufgebot wie in Stuttgart. Mit dabei sind also Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys und Jule Niemeier.

🇩🇪Unser Team für Sevilla!🇩🇪 Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys und Jule Niemeier bilden die Mannschaft für die Billie Jean King Cup Finals. #BJKCup pic.twitter.com/cCrYN9sNnJ — Deutscher Tennis Bund (@DTB_Tennis) October 9, 2023

Schüttler begründet seine Auswahl wie folgt: „Diese Spielerinnen haben in Stuttgart mit starken Leistungen überzeugt und es sich verdient, den gemeinsamen Weg in Sevilla fortzuführen. Die Mannschaft ist über die vergangenen Partien eng zusammengewachsen und hat ein starkes Teamgefühl entwickelt, das uns zusammen mit unserer spielerischen Qualität für jede Nation zu einem schwierigen Gegner macht.“

Schüttler: „Wollen für eine Überraschung sorgen“

Angesprochen auf die Ziele des deutschen Teams, äußerte Schüttler: „Sicherlich sind wir in der Gruppe nicht der Favorit, aber wir freuen uns auf diese Aufgabe. Wir haben gezeigt, dass wir als Mannschaft auch mit höher eingestuften Teams mithalten können. Unser Ziel ist es, in Sevilla als Außenseiter für eine Überraschung zu sorgen“

Die Billie Jean King Cup-Finals werden auf Hartplätzen im Estadio de La Cartuja ausgetragen, wo insgesamt zwölf Teams um den Titel kämpfen werden. Die Mannschaften treten in der Gruppenphase in vier Dreiergruppen gegeneinander an. Die vier Gruppensieger ziehen am Samstag, den 11. November, ins Halbfinale ein. Im Finale am Sonntag, den 12. November, werden die beiden verbleibenden Teams um den Titel kämpfen. Jede Begegnung besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel.