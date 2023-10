Lys gewinnt zum Auftakt in Seoul

Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Seoul ihre Auftakthürde souverän gemeistert. Die 21-Jährige aus Hamburg (WTA-Nr. 119) gewann gegen die in der Weltrangliste deutlich besser platzierte Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (Rang 59) mit 6:2, 6:4. Nun trifft sie im Achtelfinale auf die an Position vier gesetzte Marie Bouzkova (Tschechien) oder Kayla Day (USA).

Full Circle in Seoul

A year ago this week, Eva Lys took down Anna-Karolina Schmiedlova to score the ITF 60 title in Trnava, Slovaia.

This week, the up-and-coming German defeats the Slovakian again, 6-2, 6-4, to get things going at the WTA 250 in Korea. 👏

Next: Bouzkova or Day pic.twitter.com/TTc7ecDh1l

— Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) October 10, 2023