ATP Finals 2023: Spieler, Format, TV & Preisgeld

Mitte November starten die ATP Finals 2023. Hier finden Sie alle Infos zum letzten Herren-Turnier des Jahres: Welche Profis sind qualifiziert? In welchem Format wird gespielt? Wie hoch ist das Preisgeld? Und wo kann ich die Matches live sehen?

Wann und wo finden die ATP Finals 2023 statt?

Vom 12. bis 19. November spielen die besten acht Einzelspieler und die besten acht Doppelpaarungen aus der diesjährigen Saison bei den ATP Finals 2023 um den letzten Titel des Jahres. Spielstätte ist die Pala Alpi-Tour-Arena in Turin mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern.

Seit 2021 und bis 2025 werden die ATP-Finals in Turin ausgetragen. Vorherige Spielstätte war von 2009 bis 2020 die O2-Arena in London. Auch Shanghai (2002, 2005-2008), Houston (2003-2004), Sydney (2001), Lissabon (2000) sowie Hannover (1996-1999) und Frankfurt (1990-1995) zählten bereits zu den Austragungsorten der Finalspiele.

ATP Finals 2023: Das Format

Im „Race to Turin“ sammeln Einzelspieler sowie Doppel-Paare über das Jahr hinweg Punkt mit ihren Siegen bzw. dem Erreichen verschiedener Runden bei den Turnieren. Die Spieler bzw. Teams mit den meisten Punkten am Ende der Saison qualifizieren sich für die ATP Finals in Turin. Welche acht Spieler bzw. Doppelpaare in Turin dabei sind, entscheidet sich final am Montag nach dem letzten ATP-Turnier der Saison (Paris-Bercy).

In Turin angekommen, wird erst im Gruppenmodus (Round Robin) gespielt. Diesen gibt es sowohl im Einzel als auch im Doppel. Das heißt: Es werden in der Einzel- und der Doppelkonkurrenz zwei Gruppen á vier Spielern/vier Doppeln gebildet. Die jeweiligen zwei topgesetzten führen die Tableaus an. (Der an 1 gesetzte Spieler, führt sozusagen Gruppe A an, der an zwei gesetzte Spieler führt Gruppe B an, alle anderen Spieler werden zugelost.) Im Gruppenmodus hat also jeder Spieler/jedes Team drei Spiele – also jeder spielt innerhalb der Gruppe gegen jeden.

Die zwei Spieler/Paarungen mit den meisten Siegen (bei der gleichen Anzahl an Siegen entscheiden die gewonnen Spiele) in jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Ab hier wird dann im K.O.-Modus gespielt. Bedeutet: Wer verliert, ist raus.

In der Einzelkonkurrenz wird im Best-of-3-Modus gespielt, auch im Finale. Im Doppel geht es über zwei Sätze. Steht es 1:1 nach Sätzen, entscheidet ein Match-Tiebreak. Wie bei den anderen ATP-Turnieren gilt im Doppel die „No-Ad“-Regel, es wird also ohne Vorteil gespielt.

Welche Spieler sind bei den ATP Finals 2023 dabei?

Über das „Race to Turin“ konnten die ATP-Profis über das Jahr hinweg Weltranglisten-Punkte sammeln, um sich einen Platz in den Finals zu sichern. Sicher qualifiziert sind bislang vier Spieler. Bis zum Ende des Masters in Paris können vier weitere Spieler einen Startplatz in Turin ergattern.

Wo sind die ATP Finals 2023 im Fernsehen oder Stream zu sehen?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen die TV-Rechte für die ATP Finals bei Sky Deutschland. Heißt: Alle Matches werden live bei SkySport übertragen. Dafür ist ein Abonnement bei dem PayTV-Sender notwendig. Eine Alternative: Die Streaming-Plattform TennisTV zeigt ebenfalls alle Matches aus Turin, allerdings nur im Online-Stream. Ein Abo kostet hier 14,99 Euro im Monat.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den ATP Finals 2023?

Die Preisgelder bzw. die Preisgeld-Verteilung für dieses Jahr haben die Veranstalter bislang nicht bekannt gegeben. Sobald die Zahlen veröffentlicht wurden, aktualisieren wir diese Rubrik.

Um aber eine Vorstellung zu haben, kann man aber einen Blick auf das vergangene Jahr werfen. Was auffällt: „Alternate“-Spieler, also Ersatzspieler, erhalten eine Startprämie. Dabei müssen sie kein Match bestreiten. Ebenso werden alle Spieler mit einem Antrittsgeld vergütet, die Höhe ist von der Anzahl der Matches im Gruppenmodus abhängig.

Einzel, Preisgeld 2022

Runde Preisgeld in Dollar Preisgeld in Euro Ersatzspieler (muss kein Match spielen) 150.000 $ 142.530 € Antrittsgeld 1 Spiel = 160.000 $

2 Spiele = 240.000 $

3 Spiele = 320.000 $ 1 Spiel = 152.021 €

2 Spiele = 228.032 €

3 Spiele = 304.043 € Sieg im Gruppenmodus 383.300 $ 364.186 € Halbfinal-Sieg 1.070.000 $ 1.016.644 € Finalsieg 2.200.400 $ 2.090.677 € Ungeschlagener Sieger 4.740.300 $ 4.503.924 €

Doppel, Preisgeld 2022, je Team

Runde Preisgeld in Dollar Preisgeld in Euro Ersatzspieler (muss kein Match spielen) 50.000 $ 142.530 € Antrittsgeld 1 Spiel = 52.000 $

2 Spiele = 97.500 $

3 Spiele = 130.000 $ 1 Spiel = 49.416 €

2 Spiele = 92.656 €

3 Spiele = 123.517 € Sieg im Gruppenmodus 93.300 $ 88.741 € Halbfinal-Sieg 170.000 $ 161.522 € Finalsieg 350.400 $ 332.927 € Ungeschlagener Sieger 930.300 $ 883.910 €

ATP Finals 2023: Wie viele Punkte erhalten die Profis?

Zum Ende des Jahres hin können die besten acht Einzelspieler und Doppelpaarungen noch einmal so richtig viele Punkte abkassieren. Bei den Finals wird ein ungeschlagener Sieger mit 1.500 Punkten belohnt, dazu darf er aber kein Match verloren haben. Ein Sieg in der Gruppenphase bringt sowohl einem Einzel- als auch einem Doppelspieler 200 Weltranglisten-Punkte.

Runde Punkte Sieg in der Gruppenphase 200 Halbfinal-Sieg 400 Final-Sieg 500 Ungeschlagener Sieger 1.500

ATP Finals 2023: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

Im vergangenen Jahr setzte sich Novak Djokovic im Endspiel gegen Casper Ruud in zwei Sätzen durch. Damit zog er mit Roger Federer als Rekordsieger gleich. Beide Spieler triumphierten je sechsmal bei den ATP Finals. Letzter deutscher Sieger ist Alexander Zverev. Er entschied das Turnier sowohl 2021 als auch drei Jahre zuvor 2018 für sich.