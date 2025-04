Deutschland-Spiele: Billie Jean King Cup live auf Tennis Channel

Deutschland trifft diese Woche am Donnerstag und Freitag im Billie Jean King Cup auf die Niederlande und Großbritannien. Tennis Channel überträgt beide Spiele live.

Deutschland trifft im Billie Jean King Cup am 10. und 11. April 2025 in Den Haag in einer Dreiergruppe auf die Niederlande und Großbritannien (je 2 Einzel, 1 Doppel). Am 10. April (ab 13 Uhr) geht es gegen die Niederlande. Am 11. April (ab 14 Uhr geht es gegen Großbritannien). Tennis Channel zeigt beide Deutschland-Spiele live. An der Seite von Kommentator Andres Thies wird Nicola Geuer als Expertin am Mikrofon dabei sein. Der deutsche Teamkapitän Rainer Schüttler vertraut in Den Haag auf sein altbewährtes Team. Für das deutsche Team sind Eva Lys, Laura Siegemund, Tatjana Maria, Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam nominiert.

Sollte sich das deutsche Billie-Jean-King-Cup-Team nicht für das Finale in Shenzhen (8 Teams; Gastgeber China und der amtierende Champion Italien sind gesetzt) qualifizieren, ginge es in die Relegation (7 Gruppen mit je 3 Teams). Beide Termine stehen noch nicht fest. Das Finale findet in Shenzhen bis 2027 statt. 2026 gibt es zum Auftakt keinen Gruppenmodus mehr, sondern wieder Heim- und Auswärtsspiele. Das Finalturnier mit acht Nationen im K.o.-System bleibt bestehen.

