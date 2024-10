Die längsten Damen-Matches der Tennis-Geschichte

Obwohl bei den Damen ausschließlich über zwei Gewinnsätze gespielt wird, kommt es des Öfteren zu Partien, die mehrere Stunden andauern. tennis MAGAZIN blickt auf die längsten Damen-Matches in der Tennis-Geschichte.

1. Vicki Nelson-Dunbar vs. Jean Hepner (6:31 Stunden)

Die mit Abstand längste Partie im Damen-Tennis wurde im Jahr 1984 in Richmond gespielt. Damals schafften es die beiden US-Amerikanerinnen Vicki Nelson-Dunbar und Jean Hepner, unfassbare sechs Stunden und 31 Minuten für zwei Sätze zu benötigen. Dabei kam es auch zum längsten Ballwechsel der Geschichte: 643 Schläge in 29 Minuten. Schlussendlich siegte Nelson-Dunbar mit 6:4, 7:6.

2. Maria Elena Camerin vs. Monica Niculescu (5:03 Stunden)

Knapp über fünf Stunden dauerte 2009 eine Partie auf der ITF-Tour. In Athen siegte die Italienerin Maria Elena Camerin gegen die Rumänin Monica Niculescu mit 6:4, 6:7, 7:6.

3. Amina Anshba vs. Laura Pigossi (4:49 Stunden)

Ebenfalls auf der ITF-Tour duellierten sich die Russin Amina Anshba und die Brasilianerin Laura Pigossi im Jahr 2021. Nach vier Stunden und 56 Minuten verwandelte Anshba den Matchball zum 7:5, 3:6, 7:5.

4. Hanna Chang vs. Ulrikke Eikeri (4:49 Stunden)

Nur einen Monat nach der Partie von Anshba und Pigossi erreichten Hanna Chang aus den USA und Ulrikke Eikeri aus Norwegen eine ähnliche Matchdauer. Insgesamt spielten sie vier Stunden und 49 Minuten mit dem besseren Ende für Chang, die sich mit 7:6, 4:6, 6:4 durchsetzte.

5. Francesca Schiavone vs. Svetlana Kuznetsova (4:44 Stunden)

Die längste Damen-Partie bei einem Grand-Slam-Turnier ereignete sich im Jahr 2011. Bei den damaligen Australian Open kam es im Achtelfinale zum Aufeinandertreffen zwischen der Italienerin Francesca Schiavone und der Russin Svetlana Kuznetsova. Nach vier Stunden und 44 Minuten stand ein 6:4, 1:6, 16:14 für Schiavone auf der Anzeigetafel.

6. Kurumi Nara vs. Monica Niculescu (4:42 Stunden)

In der French Open-Qualifikation 2010 kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Japanerin Kurumi Nara und der Rumänin Monica Niculescu, die auch am zweitlängsten Damen-Match der Tennis-Geschichte beteiligt war. In Paris unterlag die Rumänin nach vier Stunden und 42 Minuten mit 6:4, 6:7, 8:10.

7. Andreea Mitu vs. Masa Zec Peskrici (4:41 Stunden)

Ganze vier Stunden und 41 Minuten dauerte die Partie zwischen Andreea Mitu und Masa Zec Peskici. Beim ITF-Turnier in Sofia hieß es 2012 am Ende 7:6, 6:7, 7:6 für Mitu.

Weitere Marathon-Matches auf der WTA-Tour

Barbora Strycova vs. Regina Kulikova (4:19 Stunden)

Bei den Australian Open fand 2010 die Partie zwischen der Tschechin Barbora Strycova und der Russin Regina Kulikova. Die Erstrunden-Partie dauerte insgesamt vier Stunden und 19 Minuten. Am Ende hatte Strycova beim 7:6, 6:7, 6:3 die Nase vorn.

Laura Siegemund vs. Wang Xiyu (4:09 Stunden)

Die jüngste Partie dieser Liste wurde erst im September 2024 gespielt. Im thailändischen Hua Hin brauchte Laura Siegemund vier Stunden und neun Minuten, um gegen Wang Xiyu ins Viertelfinale einzuziehen. Die Deutsche setzte sich gegen ihre chinesische Kontrahentin mit 7:6, 4:6, 7:6 durch.

Noelle van Lottum vs. Virgine Buisson (4:07 Stunden)

Das längste Damen-Match in der Geschichte des French Open-Hauptfeldes dauerte vier Stunden und sieben Minuten. Im Jahr 1995 besiegte die Niederländerin Noelle van Lottum die Französin Virgine Buisson mit 6:7, 7:5, 6:2.