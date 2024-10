Die längsten Herren-Matches der Tennis-Geschichte

In den vergangenen Jahrzehnten gab es vor allem im Davis Cup eine Vielzahl an Marathon-Matches. tennis MAGAZIN blickt auf die zehn längsten Herren-Matches in der Geschichte des Tennis.

1. John Isner vs. Nicolas Mahut (11:05 Stunden)

Es ist mit großem Abstand die längste Partie in der Geschichte des Tennis: 2010 trafen John Isner und Nicolas Mahut in der ersten Runde von Wimbledon aufeinander und schrieben Tennis-Geschichte. Über drei Tage hinweg brachten es die beiden auf eine Spielzeit von elf Stunden und fünf Minuten. Allein die Spielzeit des fünften Satzes hätte mit 8:11 Stunden für den Rekord des längsten Tennis-Matches gereicht. Schlussendlich siegte Isner mit 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68.

2. Berdych/Rosol vs. Chiudinelli/Wawrinka (7:02 Stunden)

Auf Platz zwei der längsten Partien im Herren-Tennis steht ein Doppel aus dem Davis Cup. 2013 trafen in der ersten Runde Tschechien und die Schweiz aufeinander. In der Doppel-Begegnung setzten sich Tomas Berdych und Lukas Rosol auf tschechischer Seite gegen Marco Chiudinelli und Stan Wawrinka aus der Schweiz durch. Nach sieben Stunden und zwei Minuten stand ein 6:4, 5:7, 6:4, 6:7, 24:22 auf der Anzeigetafel.

3. Leonardo Mayer vs. Joao Souza (6:43 Stunden)

Ebenfalls im Davis Cup fand die Partie zwischen dem Argentinier Leonardo Mayer und dem Brasilianer Joao Souza statt. 2015 dauerte es im südamerikanischen Duell sechs Stunden und 43 Minuten bis Mayer den Matchball zum 7:6, 7:6, 5:7, 5:7, 15:13 verwandelte.

4. Kevin Anderson vs. John Isner (6:36 Stunden)

Mit John Isner ist der Rekordhalter dieser Kategorie auch an dem viertlängsten Match der Tennis-Historie der Herren beteiligt gewesen. Ebenfalls in Wimbledon kam es 2018 im Halbfinale zum Aufeinandertreffen mit dem Südafrikaner Kevin Anderson. Im Gegensatz zu seiner Partie gegen Nicolas Mahut, hatte Isner hier mit 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 24:26 nach sechs Stunden und 36 Minuten das Nachsehen.

5. Fabrice Santoro vs. Arnaud Clement (6:33 Stunden)

Das längste Tennis-Match bei den French Open ereignete sich im Jahr 2004. Damals trafen die beiden Franzosen Fabrice Santoro und Arnaud Clement in Runde eins aufeinander. Schlussendlich setzte sich Santoro nach sechs Stunden und 33 Minuten mit 6:4, 6:3, 5:7, 3:6, 16:14 durch.

6. John McEnroe vs. Mats Wilander (6:22 Stunden)

Auf Platz sechs der längsten Herren-Matches im Tennis findet sich erstmals eine Partie, die vor der Jahrtausendwende gespielt wurde. 1982 duellierten sich John McEnroe und Mats Wilander beim Davis Cup-Duell zwischen den USA und Schweden. Die Partie der beiden Tennis-Legenden endete nach sechs Stunden und 22 Minuten mit 9:7, 6:2, 15:17, 3:6, 8:6 für McEnroe.

7. Boris Becker vs. John McEnroe (6:21 Stunden)

Auf Platz sieben befindet sich erneut eine Davis Cup-Partie, an der John McEnroe beteiligt war. Fünf Jahre nach seinem Marathon-Match gegen Mats Wilander, spielte McEnroe gegen Boris Becker lediglich eine Minute weniger. Diesmal hatte der US-Amerikaner jedoch das Nachsehen, weshalb nach sechs Stunden und 21 Minuten ein 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2-Erfolg für Boris Becker zu Buche stand.

8. Ker/Nalbandian vs. Kafelnikov/Safin (6:20 Stunden)

Die nächste Davis Cup-Partie in dieser Liste stammt aus dem Jahr 2002. Beim Duell zwischen Argentinien und Russland kam es im Doppel zum Aufeinandertreffen zwischen den Argentiniern Lucas Arnold Ker sowie David Nalbandian und den Russen Yevgeny Kafelnikov sowie Marat Safin. Nach sechs Stunden und 20 Minuten siegten die Argentinier mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 19:17.

9. Host Skoff vs. Mats Wilander (6:04 Stunden)

Auch Mats Wilander ist mehrfach an den längsten Herren-Matches im Tennis beteiligt gewesen. 1989 unterlag er im Davis Cup-Viertelfinale gegen den Österreicher Host Skoff. Nach sechs Stunden und vier Minuten stand aus Sicht des Schweden ein 7:6, 6:7, 6:1, 4:6, 7:9 auf der Anzeigetafel.

10. Radek Stepanek vs. Ivo Karlovic (5:59 Stunden)

Abgeschlossen wird die Top-10 von der siebten Davis Cup-Partie. 2009 kam es im Halbfinale zur Begegnung zwischen Tschechien und Kroatien. Dabei duellierten sich Radek Stepanek und Ivo Karlovic über fünf Stunden und 59 Minuten mit dem besseren Ende für Stepanek. Der Tscheche siegte mit 6:7, 7:6, 6:7, 7:6, 16:14.