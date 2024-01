Djokovic bereit für Titelverteidigung: „Mein Lieblingsplatz“

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (36) hat seine Handgelenksverletzung auskuriert und zeigt sich bereit für die Titelverteidigung bei den Australian Open. Sein größter Konkurrent in Melbourne? „Ich selbst“, sagte der Serbe am Samstag. Djokovic strebt beim ersten Major-Turnier des Jahres seinen insgesamt elften Triumph an, in den letzten fünf Jahren gewann er viermal den Titel.

„Das ist mein Lieblingsplatz, keine Frage“, sagte Djokovic, der in Melbourne zur Entspannung gerne den Botanischen Garten aufsucht: „Ich besuche einige Orte, die mir in den letzten Jahren Glück gebracht haben.“ Seine Handgelenksprobleme, mit denen er vom United Cup abgereist war, seien ausgeheilt: „Es sieht alles gut aus.“

Djokovics größten Konkurrenten Carlos Alcaraz stachelt die Siegesserie des Serben in Melbourne unterdessen an. „Ich bin ambitioniert. Das ist auf jeden Fall eine Extra-Motivation für mich“, sagte der spanische Weltranglistenzweite, der im vergangenen Jahr in Australien aufgrund einer Verletzung gefehlt hatte: „Ich will im Finale gegen ihn spielen, das wäre toll.“