Djokovic gewinnt Titel in New York

Köln (SID) – Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich bei den Western & Southern Open in New York den nächsten Titel gesichert. Zwei Tage vor dem Start der US Open gewann er gegen Milos Raonic (Kanada) im Endspiel mit 1:6, 6:3, 6:4. Der 33 Jahre alte Serbe bleibt damit auch in seinem 23. Einzel in diesem Jahr ungeschlagen und zieht mit seinem 35. Masters-Titel mit Rekordhalter Rafael Nadal (Spanien) gleich.

Im ersten Satz konnte Djokovic dem Kanadier wenig entgegensetzen. Anschließend steigerte er sich jedoch stetig und gewann letztlich verdient. Im Halbfinale hatte er mit Magen- und Nackenproblemen zu kämpfen gehabt. Gegen den Spanier Roberto Bautista Agut musste er zwei medizinische Auszeiten nehmen.

Bei den US Open trifft Djokovic in der ersten Runde auf Damir Dzumhur (Bosnien und Herzegowina).