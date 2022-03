Djokovic gibt Trennung von langjährigem Trainer bekannt

Paris (SID) – Tennis-Star Novak Djokovic hat die Trennung von seinem langjährigen Trainer Marian Vajda bekanntgegeben. Der 20-malige Grand-Slam-Gewinner teilte am Mittwoch auf seiner Homepage mit, dass man sich bereits nach den ATP Finals im vergangenen November auf das Ende der Zusammenarbeit geeinigt habe.

„Marian war während der wichtigsten und denkwürdigsten Momente meiner Karriere an meiner Seite“, sagte der 34-Jährige. Djokovic hatte mit dem slowakischen Coach bereits seit 2006 zusammengearbeitet, 2017 trennten sich die beiden für ein Jahr. „Zusammen haben wir einige unglaubliche Dinge erreicht und ich bin sehr dankbar für seine Freundschaft und seinen Einsatz in den vergangenen 15 Jahren“, erklärte Djokovic.

What a journey Marian. 15 years! 🤯😃 You have been by my side during the most important & memorable moments. We have achieved the unachievable & I will forever be grateful for your friendship & dedication. You will always be my family & I can’t thank you enough for everything 🙏🏻 pic.twitter.com/8ihJP2VpiS

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 2, 2022