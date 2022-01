Djokovic mit positivem PCR-Test am 16. Dezember 2021

Eine Coronavirus-Infektion von Novak Djokovic im Dezember 2021 soll der Grund für die Ausnahmegenehmigung für die Einreise nach Australien sein.



Im Streit über die drohende Abschiebung von Novak Djokovic aus Australien haben seine Anwälte neue Dokumente vorgelegt. Demnach infizierte sich der 34-Jährige erst kürzlich mit dem Coronavirus. Ein erster positiver PCR-Test vom 16. Dezember wies eine Corona-Infektion bei Djokovic nach, heißt es in den Unterlagen.

Djokovic mit Infektion ohne Symptome

Die Infektion sei ohne Symptome verlaufen. Diese sei auch der Grund für die von den Veranstaltern der Australian Open erteilte Ausnahme vom Corona-Impfnachweis bei der Einreise nach Australien, führen die Anwälte an. Auf der Homepage der Einreisebehörde des Bundesstaats Victoria wird auch eine vorangegangene Corona-Infektion als möglicher Grund für eine Ausnahmegenehmigung aufgelistet.

The Victorian website for international travellers still lists a prior infection as a valid exemption criteria, three days after #Djokovic was detained. https://t.co/ZKwwuClimh pic.twitter.com/dEXSHtTgHm — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 8, 2022

Djokovic und seine Anwälte sind davon überzeugt, das Visum sei ihm zu Unrecht entzogen worden. So soll es zwei Bestätigungen der Einwanderungsbehörde geben, die bestätigen, dass Djokovic die Anforderungen für die Einreise erfülle: vom 18. November und vom 30. Dezember 2021.

Djokovic muss die Deadline für seinen Antrag verpasst haben

Zudem halte die Australien Technical Advisory Group of Immunisation (ATAGI) fest, eine kürzliche Infektion sei eine Kontraindikation für eine Impfung. „30 Sekunden Googlerecherche hätten gereicht, um das herauszufinden“, wird Djokovic in den Unterlagen zitiert.

Was jedoch nicht zu seiner Argumentation passt: Ein Antrag auf Genehmigung einer Ausnahmeregelung zur Teilnahme am Grand Slam-Turnier in Melbourne hätte bis spätestens 10. Dezember samt unterstützender Unterlagen eingereicht werden müssen. Diese Deadline hat Djokovic definitiv überschritten.

PCR-Test als Boomerang?

Der angeblich positive PCR-Test vom 16. Dezember könnte sich zudem als echter Boomerang erweisen, weil Djokovic am 17. Dezember bei einer Preisverleihung mit vielen Kindern im seinem „Novak Tennis Center“ in Belgrad teilnahm – ohne Maske im Gesicht übrigens, wie Fotos im Web zeigen.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

Am 16. Dezember, dem Tag seines positiven PCR-Tests, war Djokovic gleich bei zwei öffentlichen Auftritten anwesend. Zum einen nahm er feierlich eine Briefmarke der serbischen Post mit seinem Konterfei entgegen. Zum anderen trat er als Gast in einer Diskussionsrunde auf.

Vom Flughafen in die Abschiebeunterkunft

Djokovic war am Mittwochabend in Melbourne gelandet. Bei der Einreise wurde die Ausnahmegenehmigung am Flughafen nicht anerkannt. Das Visum für Australien wurde wegen fehlender Impfnachweise annulliert und der Serbe wurde in ein Hotel für Ausreisepflichtige gebracht. Gegen seine drohende Pflichtausreise geht er juristisch vor. Die Verhandlung ist für Montag geplant.

Laut seinen Anwälten hat der Tennis-Star seine Verlegung aus der Einrichtung beantragt, damit er für die Australian Open trainieren kann. Diese beginnen am 17. Januar. Er ist der Titelverteidiger.

Erste Infektion im Sommer 2020

Djokovic macht seinen Impfstatus nicht öffentlich und äußerte sich wiederholt kritisch über Corona-Impfungen.

Der Weltranglisten-Erste war bereits im Juni 2020 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damals hatte Djokovic das Ergebnis selbst öffentlich gemacht.

timboe