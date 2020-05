Djokovic organisiert Tennis-Turnier in Balkanländern

Belgrad (SID) – Superstar Novak Djokovic will während der Spielpause im internationalen Profitennis ein eigenes Turnier in mehreren Balkanländern veranstalten. Wie das Management des 17-maligen Grand-Slam-Siegers mitteilte, soll die „Adria-Tour“ vom 13. Juni bis zum 5. Juli in seiner serbischen Heimat, Kroatien, Montenegro und Bosnien stattfinden.

Djokovic, Dimitrov, Thiem and Troicki are confirmed for the Adria Tour, that will take place from June 13 to July 4. Other players to be announced. In addition Djokovic and Dzumhur will play an exhibition match in Sarajevo on July 5. pic.twitter.com/uiBNrzCzgj

— Michal Samulski (@MichalSamulski) May 22, 2020