Doppel: Mies im Halbfinale von Paris

Andreas Mies steht bei den French Open im Halbfinale der Doppel-Konkurrenz. An der Seite seines niederländischen Partners Matwe Middelkoop siegte der 32 Jahre alte Kölner im Viertelfinale mit 7:6 (8:6), 6:1 gegen die an Position drei gesetzten Jean-Julien Rojer und Marcelo Arevalo (Niederlande/El Salvador).

Mies peilt damit weiter seinen dritten Titel in Roland Garros an. Die ersten beiden hatte er 2019 und 2020 an der Seite seines deutschen Kollegen Kevin Krawietz eingefahren, der am Dienstag mit seinem neuen Partner Tim Pütz um den Halbfinaleinzug kämpft.